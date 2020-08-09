В эфире Росгвардия – радиослушателям рассказали об особенностях проведения в Югре профилактических мероприятий «Осенний нерест» и «Муксун»

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В Ханты – Мансийске в эфире окружной радиостанции «Югра» представители двух ведомств - старший помощник начальника группы сил специального назначения территориального Управления майор Андрей Шокуров и начальник отдела госконтроля по ХМАО-Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Романчук рассказали о проведении совместных профилактических мероприятий, направленных на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности инспекторов.
Представители двух ведомств обозначили, что в Югре успешно реализуется положительный опыт взаимодействия правоохранительной и природоохранной структур – в ходе совместных рейдов не было зафиксировано ни одного нападения на государственных инспекторов.
«Зафиксированы случаи, когда граждане, являясь нарушителями природоохранного законодательства, ведут себя агрессивно по отношению к государственным инспекторам рыбоохраны. Поэтому на основании совместного соглашения о взаимодействии двух ведомств - окружной Росгвардии и Нижнеобского территориального управления Росрыболовства - сотрудники ОМОН оказывают содействие инспекторам рыбоохраны, что позволяет обеспечить охрану общественного порядка и безопасность инспекторов при выполнении рейдовых мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного рыболовства и оборота особо ценных видов водных ресурсов», - отметил старший помощник начальника группы сил специального назначения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Андрей Шокуров.
В ходе радиоэфира было озвучено, что особое внимание государственные инспекторы Росрыболовства уделяют запрету на вылов рыбы плавными донными сетями в русле реки Обь и её протоках, а также контролю соблюдения законодательства на путях осенней миграции осетровых видов к местам зимовки на реке Иртыш в границах Югры.
«С начала года при системной поддержке ОМОН отделом Рыбоохраны вскрыто 730 нарушений природоохранного законодательства. Составлено почти 470 административных протоколов. Изъято более 1600 незаконных орудий лова, наложен арест на 106 единиц транспортных средств. Взыскано штрафов на сумму более 2 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела в отношении 25 человек. Изъято более 800 кг незаконно выловленных водных биологических ресурсов. Выявлено ущерба водным биоресурсам на сумму порядка 1 миллиона рублей», - отметил начальник отдела госконтроля по ХМАО-Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Романчук.
Радиослушателям была озвучена информация об административной и уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов, а также разъяснены основные положения Правил рыболовства для Западно – Сибирского рыбохозяйственного бассейна - перечь разрешенных орудий рыболовства, сроки, параметры осуществления видов рыболовства на водоемах Югры.
Профилактическое мероприятие «Осенний нерест» продлится, практически, до ледостава, а затем, с середины декабря, будет дан старт оперативно-профилактическому мероприятию «Ставная сеть».
Наталья Васильченко,
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре