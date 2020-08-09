Успейте подать заявку

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Успейте подать заявку

Музей геологии, нефти и газа продлил срок приёма заявок на участие в квизе, посвящённом Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

11 сентября 2020 года в 15:00 в прямом эфире в аккаунте музея в социальной сети «Инстаграм» (https://www.instagram.com/ugraoilmuseum/) пройдёт увлекательный музейный квиз для работников нефтегазовой сферы «Сибирский баррель».

Специально для тех, кто ещё не успел заявиться на участие, организаторы продлили срок подачи заявок до 9 сентября!

Прямо сейчас собирайте команду единомышленников, заполняйте заявку и отправляйте её на адрес электронной почты event@muzgeo.ru.

Дополнительная информация по телефону: +7 3467 33-29-06.

Всех желающих приглашаем стать зрителями интеллектуальной битвы нефтяных титанов! Встречаемся в «Инстаграм» 11 сентября 2020 года в 15:00.

Информация предоставлена отделом по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа

Втр, 09/08/2020 - 12:29

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