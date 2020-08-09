Фонд Шодиева стал партнером конкурса «СМИротворец»

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Благотворительный Фонд Шодиева, известный своими международными образовательными проектами, поддержал номинацию «Детские и молодежные СМИ» ХII Всероссийского конкурса «СМИротворец».
04 сентября 2020, Москва. Всероссийский конкурс «СМИротворец» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проходит в двенадцатый раз. Партнерами конкурса за это время становились крупнейшие СМИ, общественные организации и ассоциации. В 2020 году к ним присоединился Международный фонд Шодиева, основанный предпринимателем и меценатом, японоведом Фаттахом Шодиевым. Фонд известен прежде всего проектами, направленными на популяризацию японской культуры в России и российской – в Японии, а также тесным сотрудничеством с МГИМО. Еще одно направление деятельности фонда – помощь детям (попечительство над школами и медицинскими учреждениями).
Выбор специальной номинации «СМИротворца» для партнерской поддержки не случаен, подчеркивает основатель фонда Фаттах ШОДИЕВ:
– Информация, полученная в детстве и юношестве, остается с человеком на протяжении всей жизни. Именно поэтому важно с раннего возраста заложить правильные ценности: терпимость, уважение к близким, бережное отношение ко всем этносам и национальностям. Работа в детских и молодежных изданиях требует особого такта, внимания, искренности и заинтересованности, потому что дети очень чувствительны к полученной информации, они не терпят фальши. Это большая и кропотливая работа. Нам очень приятно поддержать такой уникальный проект, как конкурс «СМИротворец», и особенно – специальную номинацию «Детские и молодежные СМИ». Желаю участникам конкурса победы, а читателям и зрителям – интересных материалов!
Имена лауреатов конкурса «СМИротворец»-2020 станут известны в конце ноября. Впереди два окружных этапа и заключительный федеральный. А сейчас продолжается прием и отбор конкурсных работ. Подробнее о конкурсе – на странице https://concours.nazaccent.ru/2020/.
Надежда Жуковская, пресс-служба конкурса "СМИротворец-2020"
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Конкурс «СМИротворец-2020» проводится Гильдией межэтнической журналистики совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России.
Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ и проводится отдельно для федерально-региональных изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в шести номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Нация победителей» (специальная номинация к 75-летию Победы). Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа».
Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».