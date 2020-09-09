Дистанционная форма работы будет узаконена

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Об этом 7 сентября в региональном информационном центре «Югра» на пресс-конференции рассказал депутат Государственной думы от Югры, председатель Комитета по энергетике Павел Николаевич Завальный.
В начале встречи П.Н. Завальный рассказал о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, и какие надежды связаны с этим назначением. Его имя связывают с цифровизацией налоговой системы, которая привела к эффективности управления.
Система цифровизация позволит повысить эффективность бюджетных расходов, повысить управляемость, создать прозрачность, снизить коррупцию, уменьшить количество чиновников, получить оперативно обратную онлайн-связь и т.д.
«Что касается эффективности социальной поддержки населения, то она сегодня оценивается в 25 %. Цифровизация социальной сферы позволит уйти от ненужных ожиданий, справок и т.д. Необходимо создать критерий нуждаемости, ведь у каждого своя нужда. Для этого и создаются различные базы данных, единый реестр, через который можно выйти на конкретного человека. На это правительство даёт два года. Это приведёт к эффективности предоставления социальных услуг. Это даст возможность проведения в стране структурных реформ», – отметил гость студии.
П.Н. Завальный рассказал и об узаконивании удалённой формы работы, к которой пришлось прибегнуть в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По словам депутата, сейчас идут инициативы по узакониванию дистанционной формы работы. «Мы должны такую форму работы законодательно оформить, при этом, чтобы это было понятно работнику, работодателю. В рамках общей цифровизации это нужно делать с опережением», – отметил П.Н. Завальный.
Председатель комитета по энергетике Павел Завальный ответил на вопрос о развитии нефтегазовой отрасли Югры: «С точки зрения регулирования в нефтегазовой отрасли всё прописано, узаконено. Более 50% валютной выручки страны идёт от нефтегазовой отрасли. Наша страна производит около двух млрд тонн топлива, из них 1 млрд экспортируем, это газ, уголь и другие минеральные ресурсы, а один млрд используем для собственных нужд. 6% федерального бюджета формируется за счёт экспорта нефти и газа, в том числе и формирование резервного фонда, который превысил 7 трлн рублей. За счёт этого фонда мы балансируем бюджет в связи с ситуацией с ковидом. Нефтегазовая отрасль развивается, хотя условия развития ухудшаются. Это связано с тем, что сегодня спрос на нефть и газ в мире упал на 10%. Сегодня нефть стоит 45 долларов за баррель. Растёт себестоимость добычи нефти и газа. Наш округ на 90-100% зависим от добычи нефти и газа».
Гость студии рассказал и о предстоящем круглом столе, где речь будет идти о работе нефтегазосервиса в период пандемии: «Мы приглашаем к участию ведущие нефтегазосервисные, нефтегазовые компании. В режиме круглого стола обсуждаем ситуацию и предложения по развитию этой отрасли. В связи с западными санкциями нам необходимо наладить собственное производство оборудования для нефтегазовой отрасли».
П.Н. Завальный оценил работу ТЭК в период пандемии: «ТЭК удалось обеспечить устойчивую и бесперебойную работу, не было проблем с выключением электроэнергии, не было снижения объёма добычи нефти и газа, не было крупных аварий, т.е. комплекс устойчиво работал. Были проблемы на месторождениях с больными коронавирусной инфекцией вахтовиков, руководство совместно с местной властью, врачами решали эти проблемы. Это была самая большая проблема, когда заболевали целые коллективы месторождений. Были проблемы с вводом ряда строительных объектов, не было строителей, чтобы вовремя достроить тот или иной объект. В целом, топливно-энергетический комплекс отработал устойчиво. Сейчас энергетики начали подготовку к зиме».
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Щи оӆӑӊӑн вәйтантупсы пурайн, мӑта ут лыпӑт хойты тыӆӑщ 7-митн «Югра» нємпи айкеӆӑт ӑкӑтты хот вәс, округев эвӑӆт госдумайн рәпитты депутат, энергетика вєрӑт тәты комитет кәща хә Павел Николаевич Завальный путӑртӑс.
Мєт сыры П.Н. Завальный лупӑс, муй пӑта Михаил Мишустин Россия мўв правительства кәщая йис. Вантэ, хән ӆўв Россия мўв налогӑт вєрӑт вантман тӑйс, щи пурайн йиӆуп цифровой щирн рәпата ӆэщӑтман вәс, щирн налогӑт ма па мосты пурайн вўты питсыйт.
Вантэ, цифровой щирн рәпитман тәса кӑӆ, муйкєм арат бюджетной вухӑт арсыр вєрӑта мӑнӆӑт, ӆәӆн коррупция вєр ӑн тывӑс, щӑӆта кәщайт шимӆа йиӆ, интернет хўват аӆ ёх вєритӆӑт имухты нушайӆаӆ оӆӑӊӑн хӑншты па па м вєрӑт тывӆӑт.
«Интӑм мира нётты вєр вантты ки, щи рәпата тәп 25 процент арат вєрӆы. Цифровой щирн нётупсы тәты питӆы ки, хӑннєхә очередян ӆоӆьты, мосты нєпекӑт ӆавӑӆты ӑн питӆ. Ин уша вєрты мосӆ, муйсӑр ёха мєт сыры нётты мосӆ, щит пӑта нємасыя реестр вєрӆы. Щи вєр тәса ӆэщӑтты пӑта Россия мўв правительства кәщайт кӑт оӆ мӑӆӑт. Онлайн щирн кєншӑка питӆ мира нётты. Щиты айӆтыева Россия мўвевн реформа вєрты рӑхӆ», – лупӑс мойӊ хә.
П.Н. Завальный лупӑс, хуты ин йиӆуп коронавирус мәш пурайн онлайн щирн рәпитты питсўв, щирн депутатӑт щи пӑта нємасыя поступсы хӑншӆӑт. «Щимӑщ нємасыя поступсы хӑншты мосӆ, ӆәӆн кәщайта па рәпатнекӑта ушӑӊа ат йис, муй щирн тӑм закон рәпитты питӆ. Ин цифровой пурайн щитӑт сорашӑк вєрты мосӆ», – лупӑс П.Н. Завальный.
Госдумайн Павел Завальный энергетика вєрӑт тәты комитет кәщая вәӆ, щирн вәйтантупсыйн иньщӑссы, муй щирн ин пандемия пурайн Югра мўвев мўв иӆпи питы вуй па газ вўты вєрӑт мӑнӆӑт. Юхӆы ӆўв лупӑс: «Мўв иӆпи питы вуй, газ па па мосты утӑт вўты вєрӑт оӆӑӊӑн иса мосты поступсэт вәӆӆӑт. Мўӊ па хон пєлӑк мўвӑта питы вуй, газ тыныӆўв, щирн 50 процент арӑт вух федеральной бюджета йиӆ, щит хәт процент арат. Щи вух эвӑӆт резервной фонд вух ӑкӑтӆўв, ин щӑта 7 триллион муӆтас шойт вух вәӆ. Интӑм ӆавӑрт пурайн щи фонд эвӑӆт арсыр нушайт тўӊмӑтты пӑта вухӑт вўӆыйт. Россия мўвевн кӑт миллиард тонна арат нефть, газ, ӆавум па па утӑт ӆэщӑтӆўв, и миллиард па мўвӑта тыныӆўв, и миллиард мўӊ хущева мосман тӑйӆўв. Ин мўв иӆпи питы вуй па газ вўты вєр вевтама мӑнӆ, ӊ процент арат шимӑӆшӑк ӆәтты питсы. Вантэ, питы вуй и баррель тәп 45 доллар вух тын тӑйӆ. Мўӊ Югра мўвевн хутыса питы вуй вўты вєр мӑнӆ, щиты вәӆты питӆўв».
Мойӊ хә ай тәс, хуты ешавәӆ нємасыя мирхот питӆ, щӑта мўв иӆпи тащ вўты ёх путӑртты питӆӑт, муй щирн пандемия пурайн рәпитсӑт, муйсӑр сўртӑт тывсӑт. Еӆӆы лупӑс: «Щи мирхота мўв иӆпи питы вуй, газ вўты тӑхет ёх вохсўв, ӆәӆн иха нәмӑсты, муй щирн еӆӆы рәпитты. Ин санкция эвӑӆт па хон пєлӑк мўвӑт эвӑӆт питы вуй, газ вўты пӑта мосты пурмӑсӑт, щўӊкӑт ӑн ӆәтӆыйт, щирн ин Россия мўвевн щитӑт вєрты мосӆ».
П.Н. Завальный ай тәс, муй щирн коронавирус пурайн питы вуй, газ, нуви тўт мӑты тӑхет (ТЭК) рәпитсӑт: «Щи ӆавӑрт пурайн иса тӑхет ма рәпитсӑт. И вән нўша тывӑс – питы вуй вўты тӑхета па мўвӑт эвӑӆт кєрӆум ёх коронавирус мәш тәсӑт, щирн ар хуят мәшитсӑт. м, хуты округ кәщайт нётсӑт, вән тохтурӑт мосты пурайн щи ёх лекщитты питсӑт. Щи тумпи мосты пурайн йиӆуп хотӑт ӑн омӑссыйт. Интӑм нуви тўт, хошум мӑты тӑхет ёх иса мосты рәпатайт вєрсӑт, ӆәӆн тӑӆн мир ма ат вәс».
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры