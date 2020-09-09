В Югре определили победителей грантового конкурса для коренных малочисленных народов Севера

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В Ханты-Мансийске подвели итоги конкурса на предоставление грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности, об этом сообщает департамент недрапользования и природных ресурсов Югры.
В этом году заявки для участия в конкурсе предоставили 15 соискателей, но лишь 13 из них смогли пройти в заключительный этап. Их проекты направлены на развитие собирательства, оленеводства, рыбного и охотничьего промыслов.
По итогам публичной защиты победителями признаны 9 проектов из Березовского, Белоярского, Октябрьского, Советского, Нижневартовского, Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов. Общая сумма присужденных грантов составила 20 млн 800 тысяч рублей.
Наиболее популярным направлением конкурса стало развитие рыбного помысла. Победителями в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла» признали проекты сельскохозяйственного рыбоохотпромыслового производственного кооператива «Волна» из Нефтеюганскогорайона, семейной (родовой) общины малочисленных народов Севера «Солнечный мыс» из Березовского района, общины коренных малочисленных народов Российской Федерации «Национальная община коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мувенглор» из Белоярского района и общины коренных малочисленных народов Севера «Сосновоборская» из Нижневартовского района.
В номинации «Развитие и обустройство частного оленеводческого хозяйства» (направление «Развитие оленеводства») грант присудили общине коренного малочисленного народа ханты «МА КОТЭМ» («МОЙ ДОМ») из Нижневартовского района.
В номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих» (направление «Развитие собирательства») победителями признаны община коренных малочисленных народов Севера «Мансийская деревня Старая Мулымья» из Советского района и ООО Национальное предприятие «Кордон» из Ханты-Мансийского района.
Проекты обществ «Березовский коопзверпромхоз» из Березовского района и национальная община «Лангки» из Октябрьского района признаны лидерами в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции охотничьего промысла» ( направление «Развитие охотничьего промысла»).
Отметим, в Югре грантовая поддержка представителям коренных малочисленных народов Севера оказывается с 2010 года. Ее цель – создать условия для развития экономики традиционных форм хозяйствования КМНС региона путем возмещения части затрат для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности. За 10 лет в Югре за счет полученных по итогам конкурса грантам реализовано более 55 проектов.
Департамент недрапользования и природных ресурсов Югры