Югра успешно реализует нацпроект «Культура»

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Совещание по вопросу реализации в Югре национального проекта «Культура» провел первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин в ходе рабочего визита в Когалым.
Так, директор регионального департамента культуры Артур Латыпов рассказал, что в минувшем году в рамках регионального проекта «Культурная среда» в округе было модернизировано 15 образовательных организаций. Для воспитанников школ искусств приобретено более 1 тысячи музыкальных инструментов, свыше 3,5 тысячи единиц оборудования и 11 тысяч экземпляров учебной литературы.
Общий объем бюджетных средств, направленных на модернизацию образовательных учреждений в сфере культуры, составил превысил 191,4 миллиона рублей. Артур Латыпов подчеркнул, что музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы поставлены во все образовательные учреждения в полном объеме.
Своевременно и в полном объеме достигнуты показатели региональных проектов «Творческие люди», «Цифровая культура». 159 работников учреждений культуры из 15 муниципалитетов повысили квалификацию в рамках соглашений с высшими учебными заведениями России.
«Сформирован банк данных волонтеров культуры Югры, создано 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, организовано 6 онлайн-трансляций крупных мероприятий международного, всероссийского, окружного уровней», – доложил он.
В ближайшие годы предусмотрено оснащение новыми музыкальными инструментами, оборудованием еще 30 детских школ искусств. Обновление и модернизация ежегодно будут происходить в 15 школах регионах. На эти цели из федерального и окружного бюджетов выделено более 350 миллионов рублей.
Продолжится и развитие цифровой культуры. Так, уже сегодня виртуальные концерты и выставки могут посетить жители Ханты-Мансийска и Сургута в залах концертно-театрального центра «Югра-Классик» и Сургутской филармонии. В августе 2020 года центр культуры Югорска «Югорск-презент» победил в конкурсе на предоставление из федерального бюджета более 5 миллионов рублей на создание виртуального концертного зала. Существующее помещение центра культуры будет модернизировано к 2022 году. К 2025 году в автономном округе планируется открыть еще не менее 3 виртуальных концертных залов.
Руководитель ведомства также напомнил, что в прошлом году 4 библиотеки автономного округа стали победителями в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек и получили финансирование в объеме 25 миллионов рублей, досрочно реализовали проекты. 4 и 5 сентября состоялось торжественное открытие модернизированных библиотек в Мегионе и Нижневартовске, где созданы современные пространства, учреждения оснащены высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, обновлен и увеличен библиотечный фонд.
Артур Латыпов отметил, что работа по модернизации библиотек в Югре продолжится. Межпоселенческая библиотека Советского района стала победителем по результатам конкурсного отбора на предоставление в 2021 году средств из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек. В 2021 году учреждение получит 10 миллионов рублей на дальнейшую модернизацию.
Он особо подчеркнул, что для исполнения указа президента России автономный округ направил в адрес рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» ряд предложений. В частности, регион выступил с инициативой об установлении базового значения целевого показателя по увеличению числа посещений культурных мероприятий, о разработке единой методики его расчета с учетом посещений мероприятий, реализуемых некоммерческими организациями, числа зрителей на киносеансах. Также Югра предлагает учитывать количество онлайн-просмотров культурных мероприятий.
Инициировал регион и рассмотрение возможности добавить в федеральный проект «Культурная среда» мероприятий по предоставлению субсидий на создание, реконструкцию, капитальный ремонт зданий музеев, культурных досуговых учреждений, укрепление их материально-технической базы.
«Считаем, что с учетом данных предложений достижение новых показателей станет доступней, а организация работы учреждений культуры более эффективной», – констатировал Артур Латыпов.
В свою очередь Сергей Обрывалин отметил, что Югра на 100 процентов освоила выделенные средства на реализацию проектов. «Вы добиваетесь высоких результатов по реализации проектов модельных библиотек, клубов, кинотеатров. Это успешная, коллективная работа. Спасибо», – резюмировал он.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры