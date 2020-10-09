Более 80% от всех выданных в округе больничных листов – электронные

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Всего в Югре с начала года оформлено более 420,0 тыс. электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН). На сегодняшний день их оформляют 94 медицинских организации, или 63% от общего количества медорганизаций в регионе. При этом в формировании ЭЛН участвуют все государственные медучреждения, подведомственные окружному Департаменту здравоохранения.
«В общей сложности электронные больничные в округе оформляют 75 государственных медучреждений и 18 частных. Если участь, что остальные частные клиники и медцентры, выдают в течение года от одного до ста больничных листов на бумажном носителе, это очень высокий показатель не только для нашего региона, но и для страны в целом», – прокомментировал начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности регионального отделения Фонда соцстрахования Феофан Конев.
Отметим, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по – прежнему находится в десятке регионов России по количеству выданных электронных листов нетрудоспособности. В числе городов и субъектов, лидирующих по этому направлению: Москва, Московская область, республика Татарстан, город Санкт-Петербург, Свердловская область, республика Башкортостан, Кемеровская область, Челябинская область и Нижегородская область.
Напомним, ЭЛН позволяет создать «прозрачную» систему обязательного социального страхования, полностью исключает мошенничество.
У работодателей нет необходимости обеспечивать сохранность бумажных листков нетрудоспособности – вся информация с момента «открытия» ЭЛН хранится в системе Фонда и может запрашиваться страхователем неоднократно, а при проведении Фондом проверок страхователей представлять ЭЛН сотрудникам Фонда не потребуется.
Кроме того, электронный больничный невозможно потерять, испачкать и помять, поэтому пациент избавлен от необходимости его хранения. Его не нужно передавать бухгалтеру, как его бумажный аналог - достаточно сообщить номер листка любым удобным способом - по телефону или электронной почте.
Оформив больничный лист в электронном виде, гражданин может получить информацию о сформированных ему электронных листках нетрудоспособности и отследить произведенный расчет пособия.
Елена Баканова