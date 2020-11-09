Подведены промежуточные итоги операции “Пернатая дичь, осень”, проводимой в Югре Росгвардией и Природнадзором

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С 14 августа в рамках профилактического мероприятия "Операция "Пернатая дичь, осень" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сотрудниками Росгвардии совместно с государственными инспекторами региона в области охраны окружающей среды проводятся проверки соблюдения гражданами требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также законодательства об оружии.
Кроме этого, на территории региона сотрудниками подразделений лицензионно - разрешительной работы территориального Управлении Росгвардии проверено более полутора тысяч владельцев оружия, совместно с представителями Природнадзора Югры осмотрено 15 охотничьих изб и станов, около 100 маломерных судов в акватории рек Иртыш и Обь, 436 автомобилей.
Подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО-Югре в рамках межведомственного соглашения с Природнадзором Югры в ходе совместных профилактических мероприятий постоянно проводится работы, направленная на выявление и пресечение нарушений законодательства в области охоты и оборота оружия. В ходе рейдов сотрудники Росгвардии инструктируют охотников о мерах безопасности при обращении с оружием, напоминают им об ответственности за нарушение правил охоты, правил хранения и использования оружия", - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО-Югре - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Михаил Клепалов.
По результатам мероприятий, которые проводились с применением вездеходной техники и моторных лодок, выявлено более 35 нарушений Правил охоты и оборота оружия, виновные привлечены к административной ответственности.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре,
Екатерина Панфилова