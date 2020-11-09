Отдел прикладного творчества и национальных культур в посёлке Берёзово обрёл новый дом

- Русский
Отдел прикладного творчества и национальных культур при Берёзовском районном Доме культуры переехал в новое здание, расположенное в центре Берёзово. Торжественное открытие запланировано на ноябрь месяц.
Заведующая отделом прикладного творчества и национальных культур Калерия Супрун рассказала: «Здание большое – 370 кв. метров. Мы очень рады такому событию. Раньше здесь располагался детский сад «Светлячок», после его отдали под наше учреждение культуры. В здании есть своя котельная, централизованное водоснабжение. Мы сделали косметический ремонт, сейчас занимаемся оформлением, вешаем шторы, ламбрекены. Теперь у нас есть собственный актовый зал, где можно будет проводить праздники и различные массовые мероприятия. Планов у нас очень много. Планируем проводить здесь все мастер-классы, организовать семинар «Хошом хот» (Теплый дом). В настоящее время сняли третий этап ограничений, но массовые мероприятия по-прежнему запрещены, но скоро у нас заработают клубные формирования, а это значит, мы примем первых посетителей».
Также Калерия Супрун рассказала, что в планах создать этноплощадку, на которой они планируют построить лабаз, глиняную печь, чум и другие хозяйственные постройки, чтобы наглядно показывать и рассказывать о культуре коренных народов ханты и манси.
– Для того, чтобы организовать такую этноплощадку, мы создали НКО и подготовили все необходимые документы, чтобы в дальнейшем участвовать в конкурсах по предоставлению грантов. Районная администрация поддерживает нас в этих начинаниях и я думаю, что у нас все получится, – поделилась заведующая отделом прикладного творчества и национальных культур Калерия Супрун.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры