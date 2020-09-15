Окружной Дом народного творчества приглашает исполнителей в музыкальную лабораторию

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Окружной Дом народного творчества приглашает исполнителей в музыкальную лабораторию

Хотите записать песню? Это легко можно сделать! Окружной Дом народного творчества приглашает исполнителей для записи вокальных и инструментальных музыкальных произведений. Если вы новичок в этом деле – не беда! Преподаватель подскажет как правильно работать с голосом и поможет с интонированием.

Как же пройдёт встреча?

Во время записи присутствует только звукорежиссёр и преподаватель по вокалу. Далее, преподаватель помогает распеться у микрофона, пока звукорежиссёр настраивает аппаратуру под Ваш голос и подбирает правильную тональность минусовой фонограммы. В зависимости от уровня Вашего мастерства, звукорежиссёр запишет от 3 до 7 вокальных дорожек. Стоимость записи – 1 200 рублей.

Хотите придать песне народный мотив? Мы предлагаем запись песни под живой аккомпанемент – баян. С вами будет работать профессионал – Сергей Петров, руководитель народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни «Покрова». Стоимость данной услуги – 2 100 рублей.

Песня будет готова на следующий день. При себе нужно будет иметь USB-устройство (флешка) – и записанный трек уже у вас в кармане!

Договориться о встрече можно по телефону – 89227703897, Тукшаидова Екатерина Руслановна, адрес учреждения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10.

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-95. E-mail: iao@odntugra.ru

 

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Втр, 09/15/2020 - 11:30

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