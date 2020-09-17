Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера»

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В рамках мероприятий по пропаганде чтения литературы на родных языках, возрождения и формирования традиций семейного чтения и литературного творчества бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» объявил конкурс «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера».
Он проводится среди семейных команд из числа хантов, манси и лесных ненцев и является поддержкой и развитием творческих способностей жителей округа. Сроки проведения конкурса с 1 сентября по 9 ноября 2020 года. Заявки на участие и работы принимаются с 1 сентября по 18 октября 2020 года.
В конкурсе представлены следующие номинации:
1. Эссе на тему «Почему в нашей семье читают именно эти книги?»
(на русском или родном языках);
2. Аудиоролик на тему «Моя семья читает любимое произведение»
(на русском или родном языках) (не более 5 минут);
3. Рекламный видеоролик «Наше любимое произведения
обско-угорской литературы» (на русском или родном языках)
(не более 5 минут).
Конкурсные материалы направляются в срок до 18 октября
2020 года по электронному адресу konkurs_ouipiir@mail.ru с пометкой «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера» или по почте в адрес ОУИПИиР: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 14-А, каб. 310 с указанием полного имени, отчества и фамилии отправителя, адреса и названия образовательной организации.
С «Положением о конкурсе» можно ознакомиться по ссылке https://ouipiir.ru/konkr2020.
Конкурс проводится в 1 этап в заочно-дистанционном режиме, а результаты будут размещены на сайте ОУИПИиР.
Тамара Мерова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Рәт ясӑӊ па литература вєрӑт ӆєрамтты, вәнӆтӑты па еӆӆы тәты щира «Ас-угорской институт» тӑхи ёх Югра мўвн вәӆты мир пӑта «Ӆўӊӑтты вєр сӑмӑӊа тӑйты шуши хоттєӆ ёх» нємпи кӑсупсыя ӆэщӑтсӑт.
Вантэ, хӑнты, вухаӆь па юрн ясӊӑтн путӑртты ёх шимӆ хӑщӑс, щи пӑта вән амӑт питӆ ки, увӑс мир хоттєӆ ёх хуща ӑӊки ясӑӊ така тӑйӆы.
Йиӆуп кӑсупсы 2020-мит оӆ лыпӑт хойты тыӆӑщ оӆӑӊмит хӑтӆ вўш эвӑӆт Ас потты тыӆӑщ ртъяӊмит хӑтӆ вәнта рәпитты питӆ. Вохты нєпек 2020-мит оӆ лыпӑт хойты тыӆӑщ оӆӑӊмит хӑтӆ вўш эвӑӆт васы мӑнты тыӆӑщ 16-мит хӑтӆ вәнта китты рӑхӆ.
Кӑсупсыйн щимӑщ вєрн кӑсты рӑхӆ:
- «Муй пӑта мўӊ хоттєӆ ёхӆўв щимӑщ киникайт ӆўӊӑтӆӑт» нємпи путӑр (рўщ муй хӑнты ясӑӊӑн «эссе» нємпи путӑр);
- «Тӑм путӑр ма хоттєӆ ёхӆам сӑмӑӊа тӑйӆӑт» нємпи видео щи путӑр (вет минута хўват);
- «Шуши мир литература эвӑӆт мєт әмӑщ путӑр» (рўщ муй па хӑнты ясӑӊӑн вет минута хўват ).
Ӆэщӑтум утӑт 2020-мит оӆ васы мӑнты тыӆӑщ 18-мит хӑтӆ вәнты konkurs_uipiir@mail.ru «Ӆўӊӑтты вєр сӑмӑӊа тӑйты шуши хоттєӆ ёх» нємпи ут хуща китты мосӆ. Пәщта хўват ки, 628011, Ёмвош, Мира нємпи вош хулы, 14-А хот, 310 хот йит.
Мєт ма йиӆуп кӑсупсы оӆӑӊӑн ӆўӊтаты http://ouipiir.ru/konkr2020
Тамара Мерова хӑншум путӑр хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ирина Самсонова