Более миллиона рублей «Югра-Экология» потратила на экологическую экспертизу полигонов Березовского района

- Русский
На организацию маркшейдерской съемки и анализ проб поверхностной воды в Саранпауле и Березово регоператор потратил более миллиона рублей в рамках производственной программы.
Напомним, в начале 2020 года региональный оператор взял у муниципалитетов в аренду и самостоятельно обслуживает полигоны ТБО для размещения и захоронения отходов 4, 5 классов опасности в поселках Октябрьский и Андра Октябрьского района, Березово и Саранпауль Березовского района.
В летний период региональному оператор выполнил ряд мероприятий: монтаж системы весового контроля, установку современных операторских отвечающих нормам рабочего места, монтаж ограждений территорий, пересыпку полигонов грунтом для промежуточного слоя изоляции, ревизию пожарных резервуаров и обустройство дезинфицирующих установок.
«При встрече с жителями Саранпауля, было озвучено подозрение сельчан об экологической опасности окружающей природе от полигона. – отмечает руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев. – Люди переживали за нерестовые водоемы и возможность попадания в них сточных вод с территории полигона.
Чтобы самим убедиться в соблюдении нормативов и показать жителям Березовского района экологическую безопасность объектов, мы заказали экспертизу, Вызывали независимых специалистов. Потратили на это средства, чтобы аргументировано пресечь все слухи».
Научно-исследовательский и проектный институт Нижневартовска летом провел исследования полигонов на определение остаточной потенциальной вместимости, так называемую маркшейдерскую съемку.
Проектная вместимость полигонов, согласно независимой экспертизе, не исчерпана, также возможна реконструкция и увеличение срока эксплуатации.
По результатам физико-химических исследований проб поверхностной воды и природной подземной воды, отобранной близ полигона с. Саранпауль, состав веществ в водоемах в пределах нормы.
На все 4 полигона в Березовском и Октябрьском районах получены санитарно-эпидемиологическое заключения на соответствие правилам и нормам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Регоператор разработал всю необходимую природоохранную документацию: программу экологического контроля, мониторинг состояния окружающей среды на территории полигона и за прилегающей к нему территории, декларацию воздействия на окружающую среду.
В октябре запланирована общественная приемка полигонов Октябрьского и Березовского районов, взятых регоператором в аренду. Проведенные работы будут оценивать представители органов местного самоуправления и общественности.
Татьяна Самолданова
специалист по связям со СМИ
АО "Югра-Экология"