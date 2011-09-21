Научно-практический семинар «Традиционная кухня обских угров». Старт видео-мастер-классов

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16 сентября стартовал ежегодный XXIII научно-практический семинар, тема 2020 года: «Традиционная кухня обских угров». Впервые он проводится в дистанционном формате.
Традиционно семинар включает теоретическую сессию – доклады и сообщения учёных, исследователей, музейных специалистов, мастеров; и практическую часть – мастер-классы по теме семинара.
В этом году семинар начинает свою работу с практической части – видеороликов, направленных на знакомство с технологиями приготовления блюд традиционной кухни обских угров.
Первый ролик: «Нуви хўӆ вуй. Приготовление белого рыбьего жира. Часть 1». Мастер-класс Раисы Германовны Решетниковой. Ролик размещён на медиа-площадке музея по ссылке: http://media.torummaa.ru/contents.php?vid=30.
В своеобразный кулинарный челлендж могут включиться все желающие. Задание: прислать ролик с рецептом и практикой изготовления блюда традиционной кухни обских угров. Лучшие ролики будут размещены на сайте музея. Все участники «кулинарного челленджа» получат справки о прохождении обучения.
Срок проведения практической части: 16 сентября – 5 октября 2020 года.
Теоретическая сессия семинара состоится 9 октября 2020 года. Заявочная кампания продолжается.
Ваши ролики направляйте на электронную почту seminar@torummaa.ru
Подать заявку на участие в семинаре можно по ссылке https://torummaa.ru/seminar_online
Cлужба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»