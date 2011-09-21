О ситуации с коронавирусной инфекцией в округе – на заседании оперативного штаба

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О ситуации с коронавирусной инфекцией в округе – на заседании оперативного штаба

Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, который провела Губернатор Наталья Комарова.

 

По данным Роспотребнадзора, в округе заболевших с подтверждённым диагнозом COVID-19 21 тысяча 391 случай, плюс 118 человек за сутки. Выздоровевших 20 526 югорчан, плюс 65 граждан за сутки. Погибли 181 человек за всё время пандемии.

 

Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, 5495 югорчанина, сняты с наблюдения 77 тысяч 934 человек. В тяжёлом состоянии с подтверждённым диагнозом COVID-19 27 граждан, из них 18 – на аппаратной поддержке. Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 1,25.

 

В ходе работы штаба была озвучена информация, что в регион поступила первая партия отечественной вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. До конца года в регион поступит 1449 доз вакцины. Департамент здравоохранения предлагает использовать её для добровольной вакцинации медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. 

 

В Югре за всё время проведено 617,5 тысяч тестов на новую коронавирусную инфекцию. В среднем сейчас лаборатории проводят пять тысяч тестов в сутки. При этом одновременно фиксируется сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, гриппом. Нагрузка на лаборатории повысилась из-за запросов на выявление респираторных вирусных инфекций.

 

Поручено Департаменту здравоохранения с учётом сезонного подъёма респираторных вирусных инфекций для дифференциальной диагностики и определения иммунной прослойки населения обеспечить проведение тестирования, используя все возможные диагностические препараты.

 

В то же время в регионе продолжается вакцинация против гриппа. Особое внимание будет уделено применению выездного формата вакцинирования, его положительно оценивают югорчане как удобный и безопасный способ.

 

Также в ходе работы штаба было озвучено, что в регионе возобновляются официальные спортивные старты, тренировочные мероприятия будут проводить сборные команды России по биатлону, лыжным гонкам, лыжному двоеборью. Поэтому поручено региональному Департаменту физической культуры и спорта совместно с Управлением Роспотребнадзора по Югре разработать соответствующий протокол для создания максимально безопасных условий для участников соревнований и сборов.

Поручено Департаменту информационных технологий и цифрового развития автономного округа совместно с Департаментом физической культуры и спорта, Департаментом общественных и внешних связей создать онлайн-площадки для обеспечения максимального доступа болельщиков к предстоящим спортивным мероприятиям.

 

 

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

Втр, 09/22/2020 - 16:20

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