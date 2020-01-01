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В городе Выборге 19 и 20 сентября в рамках программы VI Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов состоялись два заседания Совета координаторов филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Прожив непростые месяцы в условиях пандемии, организаторы назвали тему встречи «Актуальные подходы к организации проектов: невероятные возможности в невозможное время».
Руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова познакомила участников заседания с новыми членами Совета: Татьяна Леднёва из республики Карелия и Ольга Терентьева с Ямало-Ненецкого автомного округа. Затем первый заместитель директора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова рассказала о новых подходах к сотрудничеству в сфере межнациональных отношений и высоких результатах в организации мероприятий по сохранению традиционной культуры и развитию народного творчества.
Представители культурных центров Ленинградской области, Республики Карелия, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов поделились опытом работы в условиях ограничительных мер, предусмотренные рекомендациями Роспотребнадзора. Так, все культурные учреждения перешли на дистанционное взаимодействие с посетителями и зрителями. Они стали записывать показы на видео и транслировать семинары, мастер-классы, концерты и спектакли в онлайн- режиме. По словам докладчиков, заочная форма деятельности требует высокой технологической оснащённости, но лишена эмоциональной составляющей коллектива. Оно же особенно незаменимо при проведении фестивалей и творческих конкурсов, где важно живое общение и обмен опытом. Елена Исламуратова, директор Ханты-Мансийского Окружного Дома народного творчества, отметила большой рост международных просмотров и диалогов наших онлайн-проектов, что было бы сложно при очной работе.
Координаторы Совета также поделились рядом исследовательских и издательских проектов, которые были реализованы в период пандемии. Сотрудники окружного Дома народного творчества ХМАО-Югры популяризовали хантыйскую игру в шахматы «Топис», записали видеоуроки по игре на музыкальных инструментах обских угров, а также мастер-класс по их изготовлению.
Виталий Баяндин, начальник отдела этнокультурного развития при Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края,
рассказал об изданиях по традиционной музыке коми народа, выпуске словарей.
Об этночеллендже "Многонациональный хоровод единства" на Ямале узнали от Ольги Терентьевой.
Креативные медиа-проекты презентовала Августина Михайлова, сотрудник Дома Дружбы народов Удмуртской республики. Например, запуск молодёжного интернет-телевидения «ДАУР-ТВ», медиашкола для удмуртских мам «Аныкай» («Матушка»), турнир по настольной игре «Вожодыр», фестиваль современной этнокультуры «Тангыра», изучение удмуртского языка по видеоурокам.
В завершение заседания Татьяна Барахова рекомендовала координаторам чаще отслеживать события коллег на сайтах и в будущем представлять анализ этнокультурной ситуации на местах.
Следующую встречу координаторов в 2021 году планируется провести в дистанционном формате.
Тамара Мерова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры