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В преддверии празднования Всемирного Дня туризма на площадке регионального информационного центра «Югра» состоялась пресс-конференция на тему «Туризм в Югре. Новые реалии». Спикерами стали заместитель директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Михеев; руководитель Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская; член Совета Федерации спортивного туризма автономного округа Василий Купкин; управляющий гостиничным комплексом «Югорская Долина» Екатерина Горбунова и индивидуальный предприниматель Татьяна Алферова.
В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы развития туризма в Югре. Об этом подробно рассказал замдиректора департамента промышленности региона Алексей Михеев. Поздравив коллег и путешественников, он отметил:
– День туризма – это, в первую очередь, праздник путешественников и работников-профессионалов отрасли. Наша Югра – это тот самородок, который имеет огромный потенциал, позволяющий стать одним из лидеров этой отрасли. Поэтому желаю всем людям, которых манят приключения, новых ярких эмоций, красочных фотографий, иных туристических трофеев. Ну, а работникам отрасли, соответственно, растущего туристического потока, творческих находок, которые привлекут и покажут наш край во всей его красе.
По словам спикера, пандемия коронавируса не обошла стороной отрасль туризма. Туристическую отрасль поддержали не только на федеральном уровне, но и на окружном. Благодаря департаменту экономического развития Югры, учреждениям выплачивали субсидии на выплату зарплат сотрудникам, на возмещение арендных платежей. Также предоставили возможность отсрочки за аренду и льготных кредитов. Такой возможностью воспользовались 112 субъектов туриндустрии.
К приоритетным видам туризма в Югре, требующим первостепенного внимания сегодня можно отнести: деловой, событийный, этнографический и активный туризм. Ставки делаются также на охотничий и рыболовный, детский, семейный и молодежный отдых. Перспективными направлениями специалисты считают культурно-познавательный, экологический, медицинский, лечебно-оздоровительный, сельский, промышленный и водный виды туризма.
Во время режима повышенной готовности югорские специалисты проходили обучение на федеральных онлайн-площадках и думали над Концепцией, как развить внутренний и выездной туризм с учётом мировых трендов, как привлечь туристов в автономный округ.
Так, о продвижении туристских возможностей региона с использованием современных цифровых инструментов, а именно об единой цифровой туристической платформы Югры www.VisitUgra.ru рассказала Владислава Вишневская.
По её словам, в 2019 году 600 тысяч туристов посетили Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Поэтому в целях сохранения и увеличения количества туристов основной задачей стало изучение их цифрового портрета. В настоящее время платформы Югры www.VisitUgra.ru находится в виде тестирования, но уже с 6 октября начинает свою деятельность в полном объёме.
Наряду с этим, отметим, что во время пандемии работники отрасли активно продвигали югорские туристические продукты через социальные сети, создали единую цифровую туристическую платформу Югры. Предполагается, что через эту платформу гиды и авторы туристических программ будут привлекать в округ гостей, а туры «выходного дня» сделают более доступными для жителей региона.
Член Совета Федерации спортивного туризма автономного округа Василий Купкин рассказал о развитии молодёжного туризма и активных маршрутах. Так, по мнению В. Купкина, путешествие небольшими группами туристов является довольно хорошим трендом. Кроме того, обязательным является и регистрация группы туристов в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК), которая оценивает не только расстояние и сложность маршрутов, а также возможности путешественников, но и с легкостью может подобрать нужный маршрут.
С лучшими практиками в Югре по обучению персонала познакомила управляющий гостиничным комплексом «Югорская Долина» Екатерина Горбунова. Спикер считает, первое, на что обращают внимание гости – сервис, интерьеры, кухня, различные мелочи. Впечатление о визите в наш город в значительной степени, складывается именно от знакомства с гостиницей и её персоналом! Оставить в душе посетителей положительные эмоции – задача не из простых и требует постоянного роста и развития. Именно поэтому руководство гостиничного комплекса «Югорская Долина» пришло к решению самостоятельно обучать кадры в сфере гостеприимства.
Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры