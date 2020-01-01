Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок стал победителем в конкурсе «Югорская книга – 2020

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В Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок вышли в свет два уникальных учебно-методических пособий из серии «Этноигротека». Их автором является кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории и этнологии ОУИПИиР Татьяна Владимировна Волдина.
Одна из них – "Напольные игры обских угров с камешками и палочками" – была издана в 2018 году. Книга знакомит с традиционными играми обских угров, прежде всего, с напольными играми хантов и манси, а также их аналогами у народов Закавказья (армяне), Южной и Средней Азии (индусы, таджики). Здесь представлены не только хантыйские и мансийские игры с камешками (кев юнт), но и игры армянских, индийских, таджикских семей. А также представлены хантыйские игры с палочками "Щол-палочки", "Щол хотые-Палочный домик" , "Вэн хот- Большой дом", "Торых-Журавль", "Хутанг - Лебедь", мансийские игры с палочками анологичные с хантыйскими. Игры подразделяются на подвижные игры, спокойные, интеллектуальные (выкладывание из палочек силуэтов птиц, животных, деревьев и.д.). Эти игры развивают мелкую моторику рук, развивают мышление и познавательные способности ребенка. В пособии очень подробно описаны и проиллюстрированы все варианты игр.
Вторая книга "Обско-угорские игры с косточками и другими роговидными материалами" издана 2019 году. В пособии представлено разнообразие традиционных игр с косточками и предметами из других роговидных материалов коренных народов Югры в сопоставлении с играми других народов России. Здесь представлены сюжетно-ролевые игры (игрушки с изображением людей, животных). Это куклы из утиных клювов, тряпичные или меховые куклы с головой из утиных клювов. Игровые коллекции бабок и состязательные игры с применением костей и рогов оленя, игры с утиными носиками, игры во время трапезы. Игра-сказка "Голова щуки", сказка "Как щука себе голову сделала" из книги Таисии Чучелиной "Сказки Югры". Благодаря этим сказкам можно узнать названия косточек (хрящиков) в голове щуки. Когда ели мясо утки или другой водоплавающей дичи, то кому попадала ключица (щуйар), именно с этой косточкой начиналась игра "Бери и помни", а также игрушки, связанные с извлечением звуков (погремушки, жужжалки, свистульки, манки, варган (тумран). А также представлены башкирские игры, Усть-цилёмская игра "Барашки", мордовская игра "В козлы" ( костяные бабки из коровьих, телячьих суставов), башкирская игра в альчики (суставные кости животных баранов, свиней), саамская игра "Баски" (оленьи косточки, изображают важенок и быков) .
В пособиях используется обско-угорская лексика, фольклорные и литературные материалы: сюжеты сказок, загадки, пословицы. Оба эти издания предназначены для организации досуга в детских центрах летнего отдыха, школах-интернатах, в семье. Книга предназначена для интересующихся игровой культурой. Оглянуться в мир прошлого, вспомнить игры обских угров, как играли наши предки, а также для интересующихся традициями других народов. Ответственный редактор этих пособий В.И. Сподина, рецензенты С.А. Попова, Г.Р. Шагапова, В.И. Прокопенко, художник-иллюстратор Н.А. Жеманская.
В этом году в Государственной библиотеке Югры в августе в онлайн режиме прошла IX региональная книжная выставка «Югорика». Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок стал победителем в региональном конкурсе «Югорская книга – 2020» в номинации «Лучшее учебно-методическое издание» – серия книг «Библиотека ЭТНОИГРОТЕКИ», в которую вошли эти книги. Кроме того, эта серия книг стала победителем в номинации «Самая популярная книга».
Елена Степанова,
библиотекарь ОУИПИиР