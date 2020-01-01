Окружные СМИ посетили юрты Чайниковых

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Ещё весной 2018 года на малопригодных и практически неиспользуемых сельскохозяйственных землях, а точнее, на болотистой местности юрт Чайниковых была высажена первая партия ягод – 50 тысяч саженцев пяти различных сортов: клюква, брусника, голубика, княженика и морошка. Причём сорта российские-костромские, они выведены специально для выращивания в суровых условиях Крайнего Севера.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Юрты Чайниковых», а также директор компании «Ягоды Югры», резидент «Технопарка высоких технологий» Наталья Тэлинэ Чайникова-Вахрушева проект по плантационному выращиванию лесных и болотных ягод начала ещё в 2013 году.
Главная цель проекта – плантационное выращивание лесных и болотных ягод в условиях северного региона для глубокой переработки и производства продуктов питания.
Заместитель директора «Технопарка высоких технологий Югры» Юрий Семёнов рассказал, в этом году плантация уже порадовала спелыми ягодами. По своим органометрическим свойствам они великолепны, достаточно большие и имеют отличный вкусовой результат.
«Сегодня мы видим, что черенки укоренились, дали хороший подрост, кроны их переплелись. Используя болото под выращивание ягод, мы, во-первых, нанимаем землю, во-вторых, создаем рабочие места, в-третьих, выращиваем отличную ягоду, в-четвертых, помогаем товаропроизводителям, которые занимаются её переработкой.
Ценностью проекта является стабильный урожай ягоды. Поскольку дикая ягода не каждый год даёт хороший урожай, то плантационное выращивание и механический сбор удачно вписывается в северный ландшафт», – делится впечатлениями Юрий Семёнов.
Следует отметить, что ягоды растут под открытым небом и без каких-либо минеральных удобрений, и, несмотря на короткое лето, в результате всё равно дают хорошо плодоносят.
В климатических условиях Севера с одного гектара можно собрать от 9 до 16 тонн клюквы. А собирать её можно будет не вручную, а с помощью техники, которая за сутки может обработать 200 тонн ягоды.
Дальше ягоды направляются другим резидентам, которые будут перерабатывать её на сок, варенье и другую продукцию. К примеру, в Ханты-Мансийске уже успешно изготавливается ханты-мансийский мармелад из ягод «Юрт Чайниковых».
В планах первых плантаторов Югры закупить новые саженцы морошки и засадить ею большую часть арендуемой площади.
К слову, каждый желающий может поучаствовать в организованном сборе этих дикоросов. У Наталья Чайниковой свой подход к собиранию. Допустим, вы собрали два ведра: одно остается в хозяйстве, а другое забираете себе.
Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
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Ты тлатэ мирн вос вве, ювле хультум стыт лххал хаснэ мхум ӯнттум саӈквлыпиланэ яныгман ӈкылман тотыглавсыт. Тн тот Юрий Прокопьевич Семеновн лльт хнтвсыт, ты хум вӈын кӯщаиг «Технопарк высоких технологий» нампа колт рӯпиты. Тав потыртас, тн Наталья Чайникован хумус нтгыт. Н та хтал тув ат ёхталас, хотталь минам.
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Саӈквлыпил ӯнттуманыл псыл ань хӯрум тлыг ты мтыс. Ты тл тн пил втсыт. Пил-поталыт татем янгыт, акв метра яныт м-лмтыт акв тила пил втуӈкв рви. Хум такос титыглавес, манах втра тн пил втсыт, тав ювле нматыр ат лвыс.
Кӯщай хум Юрий Семенов лвыс, морах лӯптат тн Казань ӯст тах ёвтгыт. Тот учёный мхум рӯпитгыт, тн свсыр пилыт тнти янмалтгыт. Кострома ӯст ос саӈквлыпил ханищтаве, тн ман округув мгсыл свсыр саӈквлыпил янмалтасыт, свсыр йильпи намыл пинсаныл – «Северянка», «Гибрид».
Ты тл «Гибрид» нам щнэ саӈквлыпил сака ёмащакв яныгмас, пилыт янгыт ос св пил тлыс. Мтыт тл тн морах втуӈкв тах патгыт. Пил втнэ поратэ хунь ёхты, тув журналист мхум с тах ввавет.
Валентина Хозумова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры