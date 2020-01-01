Окружные СМИ посетили юрты Чайниковых

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Окружные СМИ посетили юрты Чайниковых

Ещё весной 2018 года на малопригодных и практически неиспользуемых сельскохозяйственных землях, а точнее, на болотистой местности юрт Чайниковых была высажена первая партия ягод –  50 тысяч саженцев пяти различных сортов: клюква, брусника, голубика, княженика и морошка. Причём сорта российские-костромские, они выведены специально для выращивания в суровых условиях Крайнего Севера.

 

 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Юрты Чайниковых», а также директор компании «Ягоды Югры», резидент «Технопарка высоких технологий» Наталья Тэлинэ Чайникова-Вахрушева проект по плантационному выращиванию лесных и болотных ягод начала ещё в 2013 году.

 

 

Главная цель проекта – плантационное выращивание лесных и болотных ягод в условиях северного региона для глубокой переработки и производства продуктов питания.

 

 

Заместитель директора «Технопарка высоких технологий Югры» Юрий Семёнов рассказал, в этом году плантация уже порадовала спелыми ягодами. По своим органометрическим свойствам они великолепны, достаточно большие и имеют отличный вкусовой результат.

 

 

«Сегодня мы видим, что черенки укоренились, дали хороший подрост, кроны их переплелись. Используя болото под выращивание ягод, мы, во-первых, нанимаем землю, во-вторых, создаем рабочие места, в-третьих, выращиваем отличную ягоду, в-четвертых, помогаем товаропроизводителям, которые занимаются её переработкой.

 

Ценностью проекта является стабильный урожай ягоды. Поскольку дикая ягода не каждый год даёт хороший урожай, то плантационное выращивание и механический сбор удачно вписывается в северный ландшафт», – делится впечатлениями Юрий Семёнов.

 

 

Следует отметить, что ягоды растут под открытым небом и без каких-либо минеральных удобрений, и, несмотря на короткое лето, в результате всё равно дают хорошо плодоносят.

 

В климатических условиях Севера с одного гектара можно собрать от 9 до 16 тонн клюквы. А собирать её можно будет не вручную, а с помощью техники, которая за сутки может обработать 200 тонн ягоды.

 

Дальше ягоды направляются другим резидентам, которые будут перерабатывать её на сок, варенье и другую продукцию. К примеру, в Ханты-Мансийске уже успешно изготавливается ханты-мансийский мармелад из ягод «Юрт Чайниковых».

 

В планах первых плантаторов Югры закупить новые саженцы морошки и засадить ею большую часть арендуемой площади.

 

 

К слову, каждый желающий может поучаствовать в организованном сборе этих дикоросов. У Наталья Чайниковой свой подход к собиранию. Допустим, вы собрали два ведра: одно остается в хозяйстве, а другое забираете себе.

Ирина Самсонова

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Округ айкеӆӑт ӆэщӑтты ёх Чайниковӑт вўт кәрта ӊхсӑт
Морах тнти янмалтаӈкв патгыт

Ань округувт лнэ мхум свсыр йильпи тла номылматгыт, нпакыт рнэ щирыл хансыяныл, тувыл нтуӈкв та патавет. Акв тамле кркам хтпа урыл ань ты потыр ловиньтэлн.

 

Мн лнэ мвт св ӈкылма лы, пилыт тнти яныгмгыт. Ос Ханты-Мансийск ӯст лнэ мньщи н Наталья Николаевна Чайникова хӯрум тл ювле хультум порат пилыт янмалтаӈкв ксащас. Ань ты тл тав такви ӯнттум саӈквлыпиланэ выл щёс ты втвсыт. Наталья Николаевна округ мирколныл с нтуӈкв патвес.

 

Ты тлатэ мирн вос вве, ювле хультум стыт лххал хаснэ мхум ӯнттум саӈквлыпиланэ яныгман ӈкылман тотыглавсыт. Тн тот Юрий Прокопьевич Семеновн лльт хнтвсыт, ты хум вӈын кӯщаиг «Технопарк высоких технологий» нампа колт рӯпиты. Тав потыртас, тн Наталья Чайникован хумус нтгыт. Н та хтал тув ат ёхталас, хотталь минам.

 

Мощртын Наталья-Тэлинэ хӯрум млн солквил миве, ты олн-капаитыл тав морах лӯпта Казань ӯст тах ёвты. Пуссын аквъёт 20 стыратем свит лӯпта мты. Морах тар-охсанэ хумус ӯнттуӈкв ргыт, та урыл Наталья Николаевна йкатэ Сергей Васильев потыртас.

Хум лвыс, тн Наталья-Тэлинэ кватэ ёт пил янмалтаӈкв хосат тгыл тахсг. Ос олн тл ты рӯпата хумус вруӈкве. Матъёмас, тн ань нтуӈкв патвесг.

Сергей журналистытн ань суссылтас, морах лӯптат ӈкылман хумус ӯнттавет. Тнанылн ты тла учёный хтпат хӯлтсыт. Тав пил мнь тр-охсанэ, тн 10 см палытыг яктавет, хаслыл мнигтасанэ. Тувыл мнь вӈхан тррищит та ӯнттысанэ. Лвыс, тит тл пил ат яныгми, хӯрмит тлт пӣл яныгмаӈкв ущ вылтахты.

 

Саӈквлыпил ӯнттуманыл псыл ань хӯрум тлыг ты мтыс. Ты тл тн пил втсыт. Пил-поталыт татем янгыт, акв метра яныт м-лмтыт акв тила пил втуӈкв рви. Хум такос титыглавес, манах втра тн пил втсыт, тав ювле нматыр ат лвыс.

 

Кӯщай хум Юрий Семенов лвыс, морах лӯптат тн Казань ӯст тах ёвтгыт. Тот учёный мхум рӯпитгыт, тн свсыр пилыт тнти янмалтгыт. Кострома ӯст ос саӈквлыпил ханищтаве, тн ман округув мгсыл свсыр саӈквлыпил янмалтасыт, свсыр йильпи намыл пинсаныл – «Северянка», «Гибрид».

Ты тл «Гибрид» нам щнэ саӈквлыпил сака ёмащакв яныгмас, пилыт янгыт ос св пил тлыс. Мтыт тл тн морах втуӈкв тах патгыт. Пил втнэ поратэ хунь ёхты, тув журналист мхум с тах ввавет.

 

Валентина Хозумова

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

 

Ср, 09/30/2020 - 10:19

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