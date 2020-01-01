В Ханты-Мансийске прошел семинар «Береста как часть жизни»

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На территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» с 14 по 18 сентября этого года прошел практический семинар «Береста как часть жизни». Автором данного проекта стал заведующий сектором музейных программ и проектов музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин.
По его словам, этот проект он задумал еще в 2017 году. В тот же год он подал на Президентский грант и стал победителем. Но в силу разных причин проект полностью не удалось реализовать. В 2019 году на средства этого гранта он и его коллеги построили на территории музея баню по-черному и кузницу. В этом году Вячеслав подал заявку на грант в департамент культуры автономного округа. Сумма выигранного гранта составила 420 тысяч рублей. В ходе реализации данного проекта была запланирована реставрация берестяного чума, замена покрышки и подготовка внутреннего убранства традиционного жилища.
Стоит отметить, коренные жители, ведущие оседлый образ жизни, только они строили подобные жилища. Пользовались с весны до заморозков, когда переезжали поближе к рекам для ловли рыбы. Зимой это строение разбиралось, покрышки складывались под навесом и хранились до следующего сезона. Подобные строения были не только в форме чума, они могли быть и четырехугольной формы.
Мастеров на семинар планировали пригласить с территорий, но пандемия внесла свои коррективы. Пришлось приглашать представителей коренных народов, проживающих в городе Ханты-Мансийске, также неоценимую помощь оказали сотрудники самого музея.
За время проведения семинара его участники показали желающим все этапы обработки бересты. В первый день они сняли с чума старые берестяные покрышки. Подготовленную и очищенную новую бересту свернув в рулоны, обвязали жгутом и поставили варить. Сверху они положили связанную в пучки осоку. Процесс варки шел более суток.
Только на следующий день Анатолий Брусницин вынул рулоны вываренной бересты. Расстелив их на земле, он сверху положил гнет. Таким образом, выпрямленная и просушенная береста, была готова для шитья. После просушки мастерицы под чутким руководством наставницы Любовь Иосифовны Кондиной начали кроить и шить из нее полосы для будущего покрытия чума. Шить бересту – это очень нелегкая работа. Но все участницы справились с этой задачей.
Вячеслав Кондин рассказал, бересту коренные жители вываривают более суток. Это зависит от ее толщины. Если береста толстая, ее могли вываривать около двух суток. За счет того, что в емкость с берестой положили несколько соленых сырков и язей, береста стала более эластичной и податливой. И для участниц семинара проколоть иглой три слоя бересты не составляло трудности, она шилась легко. К пятому дню вся имеющаяся береста закончилась. К сожалению, для покрытия всего чума ее не хватило, местами пришлось использовать старые покрышки.
Бересту для семинара сотрудники музея заготавливали сами. Чтобы получить длинные полосы, им пришлось рубить деревья. Благодаря этому, длина некоторых заготовленных берестяных полос достигала трех-четырех метров. На вторую заготовку они поехали в мае. Из-за очень теплой погоды береста прилипла к дереву и снять ее практически было невозможно. Пришлось использовать только ту, что успели снять.
За пять дней работы семинара мужчины перенесли чум на новое место, построили навес для хранения покрышек чума и дровяник. Подобные дровяники имели почти все коренные жители округа, независимо от территории их проживания. Сухие стволы деревьев, пригодные для дров, прислонялись к стоящему дереву таким образом, что внутри получалось еще одно место для хранения различных предметов, необходимых в хозяйственной деятельности человека.
Одним из направлений семинара было изготовление двух циновок из осоки и рогозы. Сотрудница музея Надежда Коновалова поделилась со всеми гостями и участниками семинара секретом изготовления этих циновок. Оказалось, технологии используют совершенно разные. Из осоки циновки делали обские ханты, живущие по берегам реки Оби. Сейчас в ходе семинара осоку они вываривали вместе с берестой, поэтому она немного изменила цвет, приобрела более темный оттенок. Затем из нее плели косички, которые сшивали друг с другом. В старину женщины для этого использовали сухожильные нити и по краям обшивали ровдугой.
Рогозу использовали в том виде, в каком она существует в природе. Циновки из нее делают, в основном, восточные ханты. При изготовлении этого традиционного изделия рогозу переплетают веревочным жгутом. Раньше подобные циновки коренные жители обменивали у оленеводов на оленьи шкуры или камус.
В дни работы семинара мужчины занимались работами и по внутреннему убранству чума. Они сделали пол из досок, выложили очаг из камней и глины. Подготовили и поставили жерди для нового чума. К пятому дню работа почти вся была закончена – чум покрыли новыми берестяными покрышками, был построен навес и подготовлен дровяник. Гостям и участникам были представлены новые циновки, сделанные руками сотрудниц этнографического музея.
И.о. директора музея «Торум Маа» Эрика Сургутскова поблагодарила каждого участника семинара, отметив, что приняв в нем участие, они получили неоценимый опыт, приобрели новые знания, умения и навыки работы с берестой.
Валентина УЗЕЛЬ
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Лыпӑт тыӆӑщ 14-18-мит хӑтӆӑтн «Торум Маа» нємпи йис пурмӑсӑт ӑкӑтты па шавиты хот рәпатнекӑт «Тунты – вәӆупсыйн мосты пурмӑс» нємуп вәнӆтӑты хӑр вєрсӑт. Щи тумпи турн па пєсӆ эвӑӆт ӆӑпи вєрты вәнӆтӑсӑт.
«Тунты – вәӆупсыйн мосты пурмӑс» нємпи вәнӆтӑты хӑр тӑта рәпитты хӑнты хә Вячеслав Кондин унтасн тывӑс. Вәнӆтӑты хӑр оӆӑӊӑн ӆўв щиты лупӑс:
– 2017-мит оӆн мўӊ «Президентской грант» кӑсупсыйн нух питсўв. Щи пурайн мўӊева мосӑс тунты хот, певӑӆты хот па карты павӑӆты хот омсӑӆты. Вантэ, тарнӑӊ йистєӆн хӑнты па вухаӆь ёх певӑӆты хот па карты павӑӆты хот тӑйсӑт. Щӑӆта арсыр нєпекӑӊ нўшайт тәса тўӊматты ӑн вєритсўв, щит пӑта тәп мӑнум оӆн культура вєрӑт тәты департамент унтасн певӑӆты хот па карты павӑӆты хот омсӑӆты вєритсўв. Тунты хот омӑсты вєра вәнӆтӑты хӑр тәп интӑм ӆэщӑтсўв. Вантэ, сырыя коронавирус пӑӆтап мәш тывӑс. Щӑӆта Ас нопӑтты тыӆӑщн тунты хурты мӑнсўв. Тәп тӑм вєр ищи тәса ӑн тывӑс. Тӑм оӆн шєӊк сора ӆўӊ пура юхтӑс, тунты хурты ӆавӑрт йис. м, хуты мўӊ тунты сопас тӑйсўв, щитӑт пиӆа рәпитсўв. Вантэ, мєт вуӆаӊ вєр, щит айӆат ёха ванӆтӑты, хутыса тәса тунты нюки хот вєрты па тунты ӆаӊкуп ёнтты мосӆ.
Тӑм вәнӆтӑты хӑрн нӆ айӆат нє, щит Лиза Тасьманова, Даша Кунина, Анастасия Брусницына, Юлия Попова па ма ӑӊкєм Любовь Иосифовна Кондина тунты ӆаӊкуп ёнтсӑт. Икет эвӑӆт Анатолий Брусницын, Михаил Кондин, Василий Китай-Гора па Сергей Конев вәнӆтӑты хӑрн па нётсӑт.
«Тунты – вәӆупсыйн мосты пурмӑс» нємпи вәнӆтӑты хӑр Вячеслав Кондин нємасыя щиты аӆьщӑсӆэ. Ӆўв ясӑӊӆаӆ щирн, шуши мир вәӆупсыйн тунты сєма питум вўш эвӑӆт сурма йиты вәнты хӑннєхә пиӆа вәӆ. Сєма питмаӆн пушхие тунты онтупа пунӆы. Щӑӆта касӑӆман ӊхман ӆўӊ пурайн шуши мирӆўвн тунты нюки хотӑт омсӑӆсыйт. Щит пӑта «Торум Маа» рәпатнекӑт шєӊк ӆӑӊхасӑт, ӆәӆн ӆыв ванӆтӑты хӑрн тунты нюхи хот ищи вәс.
Щи тумпийн тӑм вәнӆтӑты хӑрн Надежда Коновалова турн па пєсӆ эвӑӆт ӆӑпи вєрты вәнӆтӑс. Ӆӑпи тумпийн «Торум Маа» рәпатнекӑт тўтъх пайт омӑссӑт па тӑӆ пурайн тунты па ай хопӑт тӑйты тӑхеӊӑн вєрсӑт. Щиты нюр хўӆ веӆпӑсӆӑты ай пан тывӑс.
Еӆӆы ма Любовь Иосифовна Кондина пиӆа еша путрємӑсум:
– Ма Ямал мўв Приуральской район эвӑӆт вәӆты хӑнты ими. Катра пурайн мўӊ тунты нюки хотн вәсўв. Щи пӑта муй щирн щитӆ ёнтты, ма тәса вәӆум. Мєт сырыя тови тунты хурты мосӆ, щи пурайн м тунты ӆӑӊкуп тывӆ. Интӑм тунты вєра кўӆ, вантэ, тӑм пўш ӆўӊа сора юхтӑс, сопаса вєрты щир ӑнтәм вәс. Шит пӑта еша ӆавӑртшӑк ёнтты вәс. Кўш тӑта атӆ-хӑтӆ тунты кавӑртсўв па тунты ӆаӊкуп ёнтсўв, аӆпа, вәнӆтӑты хӑр тывӑс. Нӆ айӆат нє вәнӆтӑсўв – щит ищи вән вєр.
Вәнӆтӑты хӑр сухнум пийн кашӑӊ хӑннєхә ишӑк нєпекн мойӆӑсы па пәмащипа ясӊӑтн лупсы.
Ирина САМСОНОВА
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Сӯкыр тпос 14 хталныл 18 хталэ мус Ханты-Мансийск ӯст «Трум Маа» музейн мщтырлан мхум семинарн акван-атыглавсыт. Та ат хтал сыс тн сс ёт рӯпитасыт.
Ты ёмас тла музейт рӯпитан ханты хум Вячеслав Кондин тав номылматастэ. Тав 2017 тлт свсыр рнэ нпакыт хансыс, грант-тла вуянтастэ ос Президентский грант-олныл майвес.
Ты тл тав мт йильпи проект хансыс, департамент культуры плыл с олн-нтмилыл майвес. Ань 420 стыра солкви свитыл тстувес. Ты олнытыл тн музей мт ат хтал сыс свсыр рӯпата ты врсыт.
Рӯпатаныл та вылтасаныл
выл хталт рнкол пс ссэ хот-висаныл. Яныгпла ханты ква Любовь Иосифовна Кондина, мньлат мньщи нквет-гит Юлия Попова, Елизавета Тасьманова, ос Анастасия Брусницина та сс хот-сыстамтасаныл.
Та сыс хум хтпат пс рнкол хот-лсталасаныл. Йӣванэ, колкан партанэ пуссын хот-висаныл. Йильпи нуим сс схтысаныл, квлгыл акван-нгсаласаныл. Хталъят юи-плт та ссыт яныг пӯщкан аквал-аквал тӯщтысаныл. Нумыл хӈхай пумыл пинсаныл. Пӯщка ёлы-плыл плтыглаӈкве патсаныл.
ти сыс мтыт хтал мус тн ращ плтыгласаныл, сс тох пйтсаныл. Вячеслав Кондин лвыс, та пӯщкан тн матах солвалыӈ хӯл (сорт ос хулюмхӯл) тртсыт.
Пс мхманув тох ты сс пйтсыт. Хӯл пӯщкан хунь пинаве, хӯл вй ос солвал та пйтнэ сс кминьтаг вритэ. Тувыл сс акван-нтуӈкве сака кӯпнит, хот ат саквалы, ёмащакв хӯтсы.
т сыс пйтым ссыт титыт хталт Анатолий Брусницин нх-висанэ. Квлганыл хот-пстысаныл, сс састумыг пинсаныл. Нумыл трвитыӈ тр поталыл тӯщтысаныл. Тувыл сс ёмасыг та мтыс.
Акв щстем ӯрхатасыт, сс вос тсы. Тувыл Юлия Попова, Елизавета Тасьманова ос Анастасия Брусницина нсхатуӈкв та минасыт. Тн сс хӯрум писыг пинсаныл ос акван-нтсаныл.
Тн мньлатыг лнныл мгыс тӯля ат щсыт, пуссын тӯля тл нсхатасыт. Титыгласанум, тнанылн тӯля тл сс нтуӈкв трвитыӈ ман ти? Ювле лвсыт: «ти, сака ёмас ос кӯпнит нтуӈкве».
Дарья Кунина тнанылн с мощ нтыс, лымантэ порат тав музейн ёхталас ос сс нтыс.
Спта врсыт
Мт мт музейт рӯпитан нквет с рӯпитасыт. Тнаныл Надежда Коновалова пум ёт рӯпитанкв ханищтасанэ. Тн акван-атым хӈхай ос камыш пумыт ёмащакв щпитасаныл, ат рнэ лӯптаныл хот-яктысаныл, акван-сагсаныл.
Надежда Коновалова св тл ты музейт рӯпиты. Спта сагуӈкв сака ёмащакв хсы. Хӈхай ос камыш нампа пумыл мщтырлыянэ.
Хӈхай пум ос т сыс сс ёт пйтвес. Сака кминьтаг мтыс, ат сылхатас. Надежда лвыс, ты пумыгныл тит спта тн врсыт. Ксыӈе мт щирыл врвес, квлыг хольт сагим хӈхай пум тн акван-юнтыяныл. Мт щирыл врнэ спта камыш пуме ос квлгыл акван-нгсалаве.
Н тох потыртас:
- Пс порат с хосыт лнэ сосса ханты мхум янгыщ хӈхай пумыл спта врсыт. Пум пйтманыл юи-плт квлгыг сагсаныл. Тувыл ты тныл акван-нтсаныл. Тамле спта ранэ вовтаг тынтлым слы совыл (тав лваве - ровдуга) нтыглавсыт.
Мт мт лнэ ханты мхум камыш нампа пумыл мщтырласыт.
Тва нквет ты пум спта врнэ лы-палт льпыл люптасаныл. Свсыр оспа спта врсыт. Тувыл слыӈ мхум ёт пнтхатасыт, таит слы нвыль манос слы сов майлысыт, ты мхум тнанылн ос спта мисыт.
Надежда лвыс, спта сагнэ мгыс хӈхай пум ос мт пумыт таквсы порат атавет. Пум янытт ат виве, нумитэ хот-яктаве, туп осыӈ ос кминьта ёлы охсатэ виве.
рнкол урыл
рнкол урыл ам Анатолий Брусницин ёт потыртасум . Тав «Трум Маа» музейт с св тл рӯпиты. Таквинтэ мньщииг лвитэ, ляпа рӯтанэ Кондинский районт лгыт. Мщтырлаӈкв, сгырхатуӈкв сака хсы.
Тав лвыс, ссыл пантым рнкол Егор Алексеевич Кунин тав врыстэ. Ты ханты хум Нижневартовский районт лы. 2007 тлт Ханты-Мансийск ӯсн мщтырлаӈкв ввыглавес. Та тлт ты тав ты рнкол тӯщтыстэ, ссыл нумыл пантыстэ. Тувыл та псныл та рнкол акв мт та ллис, нумыл пантым ссэ ллиг та мтыс.
Ань ты тл тӯяг музейт рӯпитан хумит ос тнанылн нтнэ хтпат сс нуюӈкве врн ялсыт, сака св ат щпитасыт. рнкол янытт лап-пантнэ мгыс ссыл ат твлувсыт.
рнкол лап-пантнэ мгыс хоса сс ри, хӯрум-нила метра палыт. Тыгыл хосанув те лы, тнт щар ёмас ос кӯстыр рнкол лап-пантуӈкв. Таимгыс ты тн хльйивыт ёл-сгрысаныл. Лльнэ йӣвыл та яныт хоса сс ат мты, втииг нуйхаты.
Анатолий ёт Вячеслав ос Михаил Кондиныг рӯпитасг. рнкол йӣванэ тват тн с хот-пнтсаныл. Тиврт тн йильпи колкан врсыт, мнь нормат, мнь пасан. Маныр рӯпата вруӈкв рыс, тн ат хтал сыс пуссын лымасыт.
Саранпвыл ги
Мщтырлан мхум халт Юлия Попова лыс. Тав сака кркам гиквег лнтэ. Ксыӈ хтал лпыл ёхталас, акваг нтыс. Тав сс ёт с сака ёмащакв рӯпитаӈкв хсы. Мньщи супыл масхатым мыгтас.
ги Ханты-Мансийский коллеждит титыт курсыт ханищтахты, мнь нврамыт ёт рӯпитаӈкв тах паты. Омаге-тяге Саранпвылт лг. Матъёмас Любовь Павловна Стаканован лввес, ты семинарн вос яланты, тот вос нты. Тав ань с янытлавес.
Юи-выл хтал
Юи-выл хталт музейт рӯпитан хтпат, мщтырлан хумит, нквет, лххал хаснэ ос тина пслын мхум тув акван та атхатасыт. влт Вячеслав Кондин ты проект-тлатэ урыл потыртас. Лвыс, манрыг ты рӯпата врсыт. Та юи-плт Эрика Петровна Сургутскова ксыӈ хтпа янытлан нпакыл мистэ, ёмас лтӈыл лвсанэ. Та щирыл рӯпатаныл та оигпас.
Валентина УЗЕЛЬ
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры