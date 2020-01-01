В Ханты-Мансийске прошел семинар «Береста как часть жизни»

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В Ханты-Мансийске прошел семинар «Береста как часть жизни»

На территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» с 14 по 18 сентября этого года прошел практический семинар «Береста как часть жизни». Автором данного проекта стал заведующий сектором музейных программ и проектов музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин.

 

По его словам, этот проект он задумал еще в 2017 году. В тот же год он подал на Президентский грант и стал победителем. Но в силу разных причин проект полностью не удалось реализовать. В 2019 году на средства этого гранта он и его коллеги построили на территории музея баню по-черному и кузницу. В этом году Вячеслав подал заявку на грант в департамент культуры автономного округа. Сумма выигранного гранта составила 420 тысяч рублей. В ходе реализации данного проекта была запланирована реставрация берестяного чума, замена покрышки и подготовка внутреннего убранства традиционного жилища.

 

Стоит отметить, коренные жители, ведущие оседлый образ жизни, только они строили подобные жилища. Пользовались с весны до заморозков, когда переезжали поближе к рекам для ловли рыбы. Зимой это строение разбиралось, покрышки складывались под навесом и хранились до следующего сезона. Подобные строения были не только в форме чума, они могли быть и четырехугольной формы.

 

Мастеров на семинар планировали пригласить с территорий, но пандемия внесла свои коррективы. Пришлось приглашать представителей коренных народов, проживающих в городе Ханты-Мансийске, также неоценимую помощь оказали сотрудники самого музея.

 

За время проведения семинара его участники показали желающим все этапы обработки бересты. В первый день они сняли с чума старые берестяные покрышки. Подготовленную и очищенную новую бересту свернув в рулоны, обвязали жгутом и поставили варить. Сверху они положили связанную в пучки осоку. Процесс варки шел более суток.

 

Только на следующий день Анатолий Брусницин вынул рулоны вываренной бересты. Расстелив их на земле, он сверху положил гнет. Таким образом, выпрямленная и просушенная береста, была готова для шитья. После просушки мастерицы под чутким руководством наставницы Любовь Иосифовны  Кондиной начали кроить и шить из нее полосы для будущего покрытия чума. Шить бересту – это очень нелегкая работа. Но все участницы справились с этой задачей.

 

Вячеслав Кондин рассказал, бересту коренные жители вываривают более суток. Это зависит от ее толщины. Если береста толстая, ее могли вываривать около двух суток. За счет того, что в емкость с берестой положили несколько соленых сырков и язей, береста стала более эластичной и податливой. И для участниц семинара проколоть иглой три слоя бересты не составляло трудности, она шилась легко. К пятому дню вся имеющаяся береста закончилась. К сожалению, для покрытия всего чума ее не хватило, местами пришлось использовать старые покрышки.

 

Бересту для семинара сотрудники музея заготавливали сами. Чтобы получить длинные полосы, им пришлось рубить деревья. Благодаря этому, длина некоторых заготовленных берестяных полос достигала трех-четырех метров. На вторую заготовку они поехали в мае. Из-за очень теплой погоды береста прилипла к дереву и снять ее практически было невозможно. Пришлось использовать только ту, что успели снять.

 

За пять дней работы семинара мужчины перенесли чум на новое место, построили навес для хранения покрышек чума и дровяник. Подобные дровяники имели почти все коренные жители округа, независимо от территории их проживания. Сухие стволы деревьев, пригодные для дров, прислонялись к стоящему дереву таким образом, что внутри получалось еще одно место для хранения различных предметов, необходимых в хозяйственной деятельности человека.

 

Одним из направлений семинара было изготовление двух циновок из осоки и рогозы. Сотрудница музея Надежда Коновалова поделилась со всеми гостями и участниками семинара секретом изготовления этих циновок. Оказалось, технологии используют совершенно разные. Из осоки циновки делали обские ханты, живущие по берегам реки Оби. Сейчас в ходе семинара осоку они вываривали вместе с берестой, поэтому она немного изменила цвет, приобрела более темный оттенок. Затем из нее плели косички, которые сшивали друг с другом. В старину женщины для этого использовали сухожильные нити и по краям обшивали ровдугой.

 

Рогозу использовали в том виде, в каком она существует в природе. Циновки из нее делают, в основном, восточные ханты. При изготовлении этого традиционного изделия рогозу переплетают веревочным жгутом. Раньше подобные циновки коренные жители обменивали у оленеводов на оленьи шкуры или камус.

 

В дни работы семинара мужчины занимались работами и по внутреннему убранству чума. Они сделали пол из досок, выложили очаг из камней и глины. Подготовили и поставили жерди для нового чума. К пятому дню работа почти вся была закончена – чум покрыли новыми берестяными покрышками, был построен навес и подготовлен дровяник. Гостям и участникам были представлены новые циновки, сделанные руками сотрудниц этнографического музея.

 

И.о. директора музея «Торум Маа» Эрика Сургутскова поблагодарила каждого участника семинара, отметив, что приняв в нем участие, они получили неоценимый опыт, приобрели новые знания, умения и навыки работы с берестой.

 

Валентина УЗЕЛЬ

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

 

Тунты – вәӆупсыйн мосты пурмӑс

Лыпӑт тыӆӑщ 14-18-мит хӑтӆӑтн «Торум Маа» нємпи йис пурмӑсӑт ӑкӑтты па шавиты хот рәпатнекӑт «Тунты – вәӆупсыйн мосты пурмӑс» нємуп вәнӆтӑты хӑр вєрсӑт. Щи тумпи турн па пєсӆ эвӑӆт ӆӑпи вєрты вәнӆтӑсӑт.

 

«Тунты – вәӆупсыйн мосты пурмӑс» нємпи вәнӆтӑты хӑр тӑта рәпитты хӑнты хә Вячеслав Кондин унтасн тывӑс. Вәнӆтӑты хӑр оӆӑӊӑн ӆўв щиты лупӑс:

– 2017-мит оӆн мўӊ «Президентской грант» кӑсупсыйн нух питсўв. Щи пурайн мўӊева мосӑс тунты хот, певӑӆты хот па карты павӑӆты хот омсӑӆты. Вантэ, тарнӑӊ йистєӆн хӑнты па вухаӆь ёх певӑӆты хот па карты павӑӆты хот тӑйсӑт. Щӑӆта арсыр нєпекӑӊ нўшайт тәса тўӊматты ӑн вєритсўв, щит пӑта тәп мӑнум оӆн культура вєрӑт тәты департамент унтасн певӑӆты хот па карты павӑӆты хот омсӑӆты вєритсўв. Тунты хот омӑсты вєра вәнӆтӑты хӑр тәп интӑм ӆэщӑтсўв. Вантэ, сырыя коронавирус пӑӆтап мәш тывӑс. Щӑӆта Ас нопӑтты тыӆӑщн тунты хурты мӑнсўв. Тәп тӑм вєр ищи тәса ӑн тывӑс. Тӑм оӆн шєӊк сора ӆўӊ пура юхтӑс, тунты хурты ӆавӑрт йис. м, хуты мўӊ тунты сопас тӑйсўв, щитӑт пиӆа рәпитсўв. Вантэ, мєт вуӆаӊ вєр, щит айӆат ёха ванӆтӑты, хутыса тәса тунты нюки хот вєрты па тунты ӆаӊкуп ёнтты мосӆ.

 

 

Тӑм вәнӆтӑты хӑрн нӆ айӆат нє, щит Лиза Тасьманова, Даша Кунина, Анастасия Брусницына, Юлия Попова па ма ӑӊкєм Любовь Иосифовна Кондина тунты ӆаӊкуп ёнтсӑт. Икет эвӑӆт Анатолий Брусницын, Михаил Кондин, Василий Китай-Гора па Сергей Конев вәнӆтӑты хӑрн па нётсӑт.

«Тунты – вәӆупсыйн мосты пурмӑс» нємпи вәнӆтӑты хӑр Вячеслав Кондин нємасыя щиты аӆьщӑсӆэ. Ӆўв ясӑӊӆаӆ щирн, шуши мир вәӆупсыйн тунты сєма питум вўш эвӑӆт сурма йиты вәнты хӑннєхә пиӆа вәӆ. Сєма питмаӆн пушхие тунты онтупа пунӆы. Щӑӆта касӑӆман ӊхман ӆўӊ пурайн шуши мирӆўвн тунты нюки хотӑт омсӑӆсыйт. Щит пӑта «Торум Маа» рәпатнекӑт шєӊк ӆӑӊхасӑт, ӆәӆн ӆыв ванӆтӑты хӑрн тунты нюхи хот ищи вәс.

Щи тумпийн тӑм вәнӆтӑты хӑрн Надежда Коновалова турн па пєсӆ эвӑӆт ӆӑпи вєрты вәнӆтӑс. Ӆӑпи тумпийн «Торум Маа» рәпатнекӑт тўтъх пайт омӑссӑт па тӑӆ пурайн тунты па ай хопӑт тӑйты тӑхеӊӑн вєрсӑт. Щиты нюр хўӆ веӆпӑсӆӑты ай пан тывӑс.

 

Еӆӆы ма Любовь Иосифовна Кондина пиӆа еша путрємӑсум:

– Ма Ямал мўв Приуральской район эвӑӆт вәӆты хӑнты ими. Катра пурайн мўӊ тунты нюки хотн вәсўв. Щи пӑта муй щирн щитӆ ёнтты, ма тәса вәӆум. Мєт сырыя тови тунты хурты мосӆ, щи пурайн м тунты ӆӑӊкуп тывӆ. Интӑм тунты вєра кўӆ, вантэ, тӑм пўш ӆўӊа сора юхтӑс, сопаса вєрты щир ӑнтәм вәс. Шит пӑта еша ӆавӑртшӑк ёнтты вәс. Кўш тӑта атӆ-хӑтӆ тунты кавӑртсўв па тунты ӆаӊкуп ёнтсўв, аӆпа, вәнӆтӑты хӑр тывӑс. Нӆ айӆат нє вәнӆтӑсўв – щит ищи вән вєр.

 

Вәнӆтӑты хӑр сухнум пийн кашӑӊ хӑннєхә ишӑк нєпекн мойӆӑсы па пәмащипа ясӊӑтн лупсы.

 

Ирина САМСОНОВА

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

 

гит-нквет рнкол пантнэ сс нтсыт

Сӯкыр тпос 14 хталныл 18 хталэ мус Ханты-Мансийск ӯст «Трум Маа» музейн мщтырлан мхум семинарн акван-атыглавсыт. Та ат хтал сыс тн сс ёт рӯпитасыт.

 

Ты ёмас тла музейт рӯпитан ханты хум Вячеслав Кондин тав номылматастэ.  Тав 2017 тлт свсыр рнэ нпакыт хансыс, грант-тла вуянтастэ ос Президентский грант-олныл майвес.

Ты тл тав мт йильпи проект хансыс, департамент культуры плыл с олн-нтмилыл майвес. Ань 420 стыра солкви свитыл тстувес. Ты олнытыл тн музей мт ат хтал сыс свсыр рӯпата ты врсыт.

 

Рӯпатаныл та вылтасаныл

 

выл хталт рнкол пс ссэ хот-висаныл. Яныгпла ханты ква Любовь Иосифовна Кондина, мньлат мньщи нквет-гит Юлия Попова, Елизавета Тасьманова, ос Анастасия Брусницина та сс хот-сыстамтасаныл.

Та сыс хум хтпат пс рнкол хот-лсталасаныл. Йӣванэ, колкан партанэ пуссын хот-висаныл. Йильпи нуим сс схтысаныл, квлгыл акван-нгсаласаныл. Хталъят юи-плт та ссыт яныг пӯщкан аквал-аквал тӯщтысаныл. Нумыл хӈхай пумыл пинсаныл. Пӯщка ёлы-плыл плтыглаӈкве патсаныл.

ти сыс мтыт хтал мус тн ращ плтыгласаныл, сс тох пйтсаныл. Вячеслав Кондин лвыс, та пӯщкан тн матах солвалыӈ хӯл (сорт ос хулюмхӯл) тртсыт.

Пс мхманув тох ты сс пйтсыт. Хӯл пӯщкан хунь пинаве, хӯл вй ос солвал та пйтнэ сс кминьтаг вритэ. Тувыл сс акван-нтуӈкве сака кӯпнит, хот ат саквалы, ёмащакв хӯтсы.

т сыс пйтым ссыт титыт хталт Анатолий Брусницин нх-висанэ. Квлганыл хот-пстысаныл, сс састумыг пинсаныл. Нумыл трвитыӈ тр поталыл тӯщтысаныл. Тувыл сс ёмасыг та мтыс.

Акв щстем ӯрхатасыт, сс вос тсы. Тувыл Юлия Попова, Елизавета Тасьманова ос Анастасия Брусницина нсхатуӈкв та минасыт. Тн сс хӯрум писыг пинсаныл ос акван-нтсаныл.

Тн мньлатыг лнныл мгыс тӯля ат щсыт, пуссын тӯля тл нсхатасыт. Титыгласанум, тнанылн тӯля тл сс нтуӈкв трвитыӈ ман ти? Ювле лвсыт: «ти, сака ёмас ос кӯпнит нтуӈкве».

Дарья Кунина тнанылн с мощ нтыс, лымантэ порат тав музейн ёхталас ос сс нтыс.

 

 

Спта врсыт

 

Мт мт музейт рӯпитан нквет с рӯпитасыт. Тнаныл Надежда Коновалова  пум ёт рӯпитанкв ханищтасанэ. Тн акван-атым хӈхай ос камыш пумыт ёмащакв щпитасаныл, ат рнэ лӯптаныл хот-яктысаныл, акван-сагсаныл.

Надежда Коновалова св тл ты музейт рӯпиты. Спта сагуӈкв сака ёмащакв хсы. Хӈхай ос камыш нампа пумыл мщтырлыянэ.

Хӈхай пум ос т сыс сс ёт пйтвес. Сака кминьтаг мтыс, ат сылхатас. Надежда лвыс, ты пумыгныл тит спта тн врсыт. Ксыӈе мт щирыл врвес, квлыг хольт сагим хӈхай пум тн акван-юнтыяныл. Мт щирыл врнэ спта камыш пуме ос квлгыл акван-нгсалаве.

 

Н тох потыртас:

- Пс порат с  хосыт лнэ сосса ханты мхум янгыщ хӈхай пумыл спта врсыт. Пум пйтманыл юи-плт квлгыг сагсаныл. Тувыл ты тныл акван-нтсаныл. Тамле спта ранэ вовтаг тынтлым слы совыл (тав лваве - ровдуга) нтыглавсыт.

Мт мт лнэ ханты мхум камыш нампа пумыл мщтырласыт.

Тва нквет ты пум спта врнэ лы-палт льпыл люптасаныл. Свсыр оспа спта врсыт. Тувыл слыӈ мхум ёт пнтхатасыт, таит слы нвыль манос слы сов майлысыт, ты мхум тнанылн ос спта мисыт.

Надежда лвыс, спта сагнэ мгыс хӈхай пум ос мт пумыт таквсы порат атавет. Пум янытт ат виве, нумитэ хот-яктаве, туп осыӈ ос кминьта ёлы охсатэ виве.

 

рнкол урыл

 

рнкол урыл ам Анатолий Брусницин ёт потыртасум . Тав «Трум Маа» музейт с св тл рӯпиты. Таквинтэ мньщииг лвитэ, ляпа рӯтанэ Кондинский районт лгыт. Мщтырлаӈкв, сгырхатуӈкв сака хсы.

Тав лвыс, ссыл пантым рнкол Егор Алексеевич Кунин тав врыстэ. Ты ханты хум Нижневартовский районт лы. 2007 тлт Ханты-Мансийск ӯсн мщтырлаӈкв ввыглавес. Та тлт ты тав ты рнкол тӯщтыстэ, ссыл нумыл пантыстэ. Тувыл та псныл та рнкол акв мт та ллис, нумыл пантым ссэ ллиг та мтыс.

Ань ты тл тӯяг музейт рӯпитан хумит ос тнанылн нтнэ хтпат сс нуюӈкве врн ялсыт, сака св ат щпитасыт. рнкол янытт лап-пантнэ мгыс ссыл ат твлувсыт.

рнкол лап-пантнэ мгыс хоса сс ри, хӯрум-нила метра палыт. Тыгыл хосанув те лы, тнт щар ёмас ос кӯстыр рнкол лап-пантуӈкв. Таимгыс ты тн хльйивыт ёл-сгрысаныл. Лльнэ йӣвыл та яныт хоса сс ат мты, втииг нуйхаты.

Анатолий ёт Вячеслав ос Михаил Кондиныг рӯпитасг. рнкол йӣванэ тват тн с хот-пнтсаныл. Тиврт тн йильпи колкан врсыт, мнь нормат, мнь пасан. Маныр рӯпата вруӈкв рыс, тн ат хтал сыс пуссын лымасыт.

 

Саранпвыл ги

 

Мщтырлан мхум халт Юлия Попова лыс. Тав сака кркам гиквег лнтэ. Ксыӈ хтал лпыл ёхталас, акваг нтыс. Тав сс ёт с сака ёмащакв рӯпитаӈкв хсы. Мньщи супыл масхатым мыгтас.

ги Ханты-Мансийский коллеждит титыт курсыт ханищтахты, мнь нврамыт ёт рӯпитаӈкв тах паты. Омаге-тяге Саранпвылт лг. Матъёмас Любовь Павловна Стаканован лввес, ты семинарн вос яланты, тот вос нты. Тав ань с янытлавес.

 

Юи-выл хтал

 

Юи-выл хталт музейт рӯпитан хтпат, мщтырлан хумит, нквет, лххал хаснэ ос тина пслын мхум тув акван та атхатасыт. влт Вячеслав Кондин ты проект-тлатэ урыл потыртас. Лвыс, манрыг ты рӯпата врсыт. Та юи-плт Эрика Петровна Сургутскова ксыӈ хтпа янытлан нпакыл мистэ, ёмас лтӈыл лвсанэ. Та щирыл рӯпатаныл та оигпас.

 

Валентина УЗЕЛЬ

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

 

 

Ср, 09/30/2020 - 11:21

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