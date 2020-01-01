В Югре подвели итоги летней оздоровительной компании, прошедшей в условиях пандемии

- Русский
Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов в режиме ВКС провел заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Он отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией изменила специфику всех направлений деятельности, в том числе летней кампании – 2020.
«В период повышенной готовности, который до сих пор действует на территории автономного округа, реализовывались онлайн-программы, краткосрочные образовательные курсы дополнительного образования, - сказал заместитель губернатора. – Всего проведено более 3 тысяч онлайн-активностей, которые были направлены на развитие способностей и талантов детей. В них приняли участие почти 300 тысяч ребят от 5 лет. В заочном формате работало более 200 организаций отдыха и оздоровления детей».
Напомним, в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, летняя оздоровительная кампания в Югре прошла в формате онлайн. К реализации мероприятий были привлечены все образовательные организации, учреждения физической культуры и спорта, соцзащиты, культуры.
Заместитель директора департамента образования и молодежной политики округа Геннадий Забайкин сообщил, что в каждом городе и районе автономного округа дети и их родители принимали участие в онлайн программах под хэштегом #ДетиЛето86.
Школьники 6-11 классов прошли подготовку к участию в проекте «Билет в будущее», который реализуется по поручению президента РФ и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».
«Хочу поблагодарить органы управления образованием за участие Югры в федеральном проекте «Большая перемена» проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей», - сказал Геннадий Забайкин. – Для школьников есть возможность формировать свое портфолио, получить бонусы и финансовую помощь при поступлении в вузы. Югра вошла в десятку регионов России по охвату зарегистрированных пользователей. 13 261 ребенок Югры участвует в проекте. В настоящее время наши дети участвуют в финале конкурса».
По состоянию на 31 августа 2020 года в заочном формате с применением дистанционных технологий действовало 200 организаций отдыха детей и их оздоровления, в онлайн мероприятиях которых приняли участие 16 717 обучающихся, из них 3 890 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. При организации деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления в дистанционном формате было задействовано 1 293 специалиста.
Возобновление деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, регламентируется защитным протоколом, утвержденным протоколом заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 сентября 2020 года № 57.
«На этом основании мы рекомендуем органам местного самоуправления начать подготовку к работе организаций отдыха детей и их оздоровления в период осенних каникул и предусмотреть в программах деятельности организаций модули для проведения мероприятий в заочном формате с применением дистанционных технологий», - сказал Геннадий Забайкин.
Площадки краткосрочного пребывания детей в дистанционном режиме были организованы в 35 учреждениях социального обслуживания. Их посетили 3 165 несовершеннолетних. Для них были организованы интерактивные игры по повышению финансовой грамотности (деловая игра «Мои финансы», «Финансовые ребусы», «Шаги к успеху»), квесты, игры, направленные на приобретение навыков здорового образа жизни (сквозной челенж мотиватор «Собери формулу лета» детей; офлайн-трекер силовой выносливости «Мы за ЗОЖ!», спорт – экшн «Я могу вот так! А ты?»), квизы (викторины), направленные на воспитание нравственно-патриотических чувств, а также сопричастности к семье, природе, культуре («Страна одна – разные национальности», «Дом, в котором я живу», «Россия многонациональная») и др.
Как сообщила заместитель директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова, с целью оценки качества организации онлайн-площадок учреждениями социального обслуживания в период с 10 по 28 августа проведено анкетирование более 1 000 родителей и более 1 200 несовершеннолетних. «По итогам анкетирования 98,8% респондентов дали высокую оценку организации досуга несовершеннолетних посредством онлайн-площадок», - сказала она.
В сфере спорта для детей в летний период проводились интернет-турниры, спортивные онлайн праздники, просмотры фильмов на спортивные темы, фотоконкурсы, конкурсы рисунков, онлайн-зарядка с чемпионами, онлайн-тренировки и мастер-классы, видео-уроки, видео-викторины, флэш-мобы. Всего проведено более 300 онлайн-конкурсов и более 250 онлайн-тренировок. В мероприятиях приняли участие более 25 тысяч человек. Количество просмотров составило 500 тысяч.
В органы службы занятости автономного округа летом 2020 года обратились 4 829 несовершеннолетних, 3 832 человека из них были трудоустроены. Подростки 14-18 лет трудились по профессиям: рабочий зеленого хозяйства, распространитель печатной продукции, подсобный рабочий, курьер, уборщик территорий, уборщик производственных и служебных помещений, рабочий по благоустройству населенных пунктов. Наиболее высокого показателя по трудоустройству несовершеннолетних граждан достигли Сургутский район, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск.
Напомним, в целях стимулирования работодателей автономного округа к созданию рабочих мест в государственную программу «Поддержка занятости населения» внесены изменения, предусматривающие повышение размера компенсации расходов работодателей по оплате труда не занятых трудовой деятельностью несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, до 19 744 рублей (за полный отработанный месяц на 1 несовершеннолетнего с учетом страховых взносов).
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры