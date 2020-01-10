В Югре стартовала осенняя неделя добра

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1 октября в Югре запущена неделя добра, приуроченная ко Дню пожилого человека. Неделя добра продлится с 1 по 8 октября 2020 года и будет включать в себя 6 акций и мероприятий. Завершится форумом «серебряных» волонтеров «Молоды душой» 9 октября 2020 года.
Акция «Добрая почта»
Югорчанам предлагается отправить почтовые открытки с поздравлениями пожилым людям, которые проживают в окружных домах-интернатах. Для этого нужно оставить заявку на участие в акции на сайте юграрядом.рф. Вы получите адрес и ФИО пенсионера от координатора акции. Также вы можете поделиться фотографией отправки письма в социальных сетях, сопроводив запись хэштегом #юграрядом и #добраяпочта. Дата проведения акции: 1 - 8 октября.
Флешмоб «Марафон Благодарности»
Поздравительный флешмоб состоится в социальных сетях. На личных страницах жители округа будут размещать собственные поздравления с небольшими рассказами о своих бабушках и дедушках с хэштегом #юграрядом. Присоединиться к этой акции может любой желающий. Для этого нужно лишь поздравить своих близких и сказать им о том, как сильно их любят. Дата проведения акции: 1 - 8 октября.
Акция «От всей души!»
В рамках проекта жители Югры могут сделать любое доброе дело: помочь пожилым донести продукты до дома, оплатить покупку в магазине, помочь бабушке-соседке с домашними делами, нарисовать плакат-поздравление с Днем пожилого человека и разместить его в подъезде своего дома, а также многое другое. О своих добрых делах жители расскажут на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #юграрядом #отвсейдуши. Акция проводится с 1 октября.
Онлайн-концерт ко Дню мудрости «Лучик Добра», подготовленный отрядом Детских добрых дел, г. Югорск. 3 октября на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» - «Центр развития добровольчества Югры» (https://vk.com/ludidobro) состоится трансляция поздравительного концерта ко Дню мудрости «Лучики Добра», подготовленного отрядом Детских добрых дел. Юные волонтеры города Югорска от всего сердца поздравят старшее поколение с праздником и пожелают всем бабушкам и дедушкам огромного здоровья, счастливых и безоблачных дней, и от всей души поблагодарят их за любовь и ласку. Трансляция будет доступна на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» - «Центр развития добровольчества Югры» (https://vk.com/ludidobro) и на сайте юграрядом.рф. Также трансляция концерта состоится в домах-интернатах для престарелых, функционирующих на территории нашего округа. Присоединиться к этой акции может любой желающий.
Акция #МЫВМЕСТЕ
Волонтеры общероссийской акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ взяли под шефство пожилых югорчан для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости.
Онлайн мастер-класс по изготовлению кухонных прихваток и салфеток своими руками «Для любимой бабули», подготовленный волонтерами Октябрьского района. Трансляция будет доступна на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» - «Центр развития добровольчества Югры» (https://vk.com/ludidobro) и на сайте юграрядом.рф.