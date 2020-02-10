C начала года около 2 920 югорских семей получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий

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C начала года около 2 920 югорских семей получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий

Ипотечным агентством Югры на 31.08.2020: объём предоставленной государственной поддержки составил 3780,32 млн рублей по различным мероприятиям государственной программы «Развитие жилищной сферы». Из них на представление субсидий гражданам по всем мероприятиям госпрограммы направлено более 2804,51 млн рублей, предоставление компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам направлено около 975,81 млн рублей. С начала этого года 2917 югорских семей получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий.

 

Согласно подведенным итогам на 31.08.2020 АО «Ипотечное агентство Югры» оказано государственной поддержки по мероприятиям:

 

1. «Обеспечение жильем молодых семей, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм» выплата субсидии составила 864,84 млн рублей — 1037 семьям.

2. «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм» — выплата субсидии составила 1052,99 млн рублей — 327 семьям.

3. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» — 509,01 млн рублей — 351 семье.

4. «Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя), субсидии на погашение задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» — 32,33 млн рублей для 22 семьям.

5. «Предоставление субсидии гражданам на погашение полученных до 31 декабря 2013 года ипотечных жилищных кредитов с компенсацией части процентной ставки» — 345,00 млн рублей для 1150 семей.

6. Общий объём выплаты по мероприятию «Компенсация части процентной ставки» составил 975,81 млн рублей 28 006 семьям.

 

 

По информации Ипотечного Агентства Югры

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Сосса щмьят мгыс св олн миве

Ты тл вылтахтам псныл 2 стыра 920 щмьят кол ёвтнэ мгыс олныл майвсыт.

 

Мн округ кӯщаянув лнэ колыт ёвтнэ мгыс св олн мыгыт. Нёлолов тпос сыс свсыр программат щирыл тн 3 млрд 780 солкви холтсыт. Свсыр программан хансым щмьят тн акв щирыл хунь нтавет.

 

Кол ёвтнэ мгыс 2 млрд 804 млн 51 стыра солкви щмьятн майвес.

 

Тва хтпат ос банкын ойтнэ процент-олнаныл Ипотечный агентстваныл ювле ойтавет, ты щирыл мирн нтнэ мгыс 975 млн солкви холтвес.

 

2020 тл выл тпосныл сӯкыр тпос мус 2 стыра 917 колтглыт нтвсыт. Ксыӈ программа нас щирыл ловиньтаве, олныт ты щирыл лкква-уртвсыт:

  1. «Мньлат щмьят мгыс (тн 2013 тл вт саграпнал тпос 31 хталэ мус тув те хасвсыт) - 864 млн. 84 стыра солкви. Пуссын аквъёт 1 стыра 37 колтглыт нтвсыт;
  2.  
  3. Ханты, мньщи ос рн колтглыт мгыс – 1 млрд 52 млн 99 стыра солкви. Ань туп 327 щмья кол ёвтсыт, мтаныт нпаканыл иӈ атыяныл.
  4. Бюджетный мтт рӯпитан мхум – 509 млн солкви. 351 щмья кол ёвтсыт;
  5.  
  6. Мощща олн слнэ мхум, нуса тотнэ щмьят, гмыӈ-мосыӈ нврам щнэ колтглыт, щ манос щнь тл яныгман нврамыт мгыс – 32 млн 33 стыра солкви. 22 щмьят нтвсыт.  
  7.  
  8. Ипотека-олн вим хтпат процент-олнаныл ювле ойтнэ мгыс – 345 млн солкви. Ты нтмилыл 1 стыра 150 щмья мивет.
  9. «Компенсация части процентной ставки» нампа врмаль щирыл пуссын аквъёт 28 стыра 6 колтглыт хансым лгыт. Тн мгсыланыл 975 млн 81 солкви майвес.
  10.  

Югра Ипотечный агентства нампа колныл ттым лххал мньщи лтӈыл Валентина Узель хансыстэ

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Пт, 10/02/2020 - 09:58

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