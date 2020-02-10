C начала года около 2 920 югорских семей получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий

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Ипотечным агентством Югры на 31.08.2020: объём предоставленной государственной поддержки составил 3780,32 млн рублей по различным мероприятиям государственной программы «Развитие жилищной сферы». Из них на представление субсидий гражданам по всем мероприятиям госпрограммы направлено более 2804,51 млн рублей, предоставление компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам направлено около 975,81 млн рублей. С начала этого года 2917 югорских семей получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий.
Согласно подведенным итогам на 31.08.2020 АО «Ипотечное агентство Югры» оказано государственной поддержки по мероприятиям:
1. «Обеспечение жильем молодых семей, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм» выплата субсидии составила 864,84 млн рублей — 1037 семьям.
2. «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм» — выплата субсидии составила 1052,99 млн рублей — 327 семьям.
3. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» — 509,01 млн рублей — 351 семье.
4. «Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались без родителей (единственного родителя), субсидии на погашение задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» — 32,33 млн рублей для 22 семьям.
5. «Предоставление субсидии гражданам на погашение полученных до 31 декабря 2013 года ипотечных жилищных кредитов с компенсацией части процентной ставки» — 345,00 млн рублей для 1150 семей.
6. Общий объём выплаты по мероприятию «Компенсация части процентной ставки» составил 975,81 млн рублей 28 006 семьям.
По информации Ипотечного Агентства Югры
Ты тл вылтахтам псныл 2 стыра 920 щмьят кол ёвтнэ мгыс олныл майвсыт.
Мн округ кӯщаянув лнэ колыт ёвтнэ мгыс св олн мыгыт. Нёлолов тпос сыс свсыр программат щирыл тн 3 млрд 780 солкви холтсыт. Свсыр программан хансым щмьят тн акв щирыл хунь нтавет.
Кол ёвтнэ мгыс 2 млрд 804 млн 51 стыра солкви щмьятн майвес.
Тва хтпат ос банкын ойтнэ процент-олнаныл Ипотечный агентстваныл ювле ойтавет, ты щирыл мирн нтнэ мгыс 975 млн солкви холтвес.
2020 тл выл тпосныл сӯкыр тпос мус 2 стыра 917 колтглыт нтвсыт. Ксыӈ программа нас щирыл ловиньтаве, олныт ты щирыл лкква-уртвсыт:
- «Мньлат щмьят мгыс (тн 2013 тл вт саграпнал тпос 31 хталэ мус тув те хасвсыт) - 864 млн. 84 стыра солкви. Пуссын аквъёт 1 стыра 37 колтглыт нтвсыт;
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- Ханты, мньщи ос рн колтглыт мгыс – 1 млрд 52 млн 99 стыра солкви. Ань туп 327 щмья кол ёвтсыт, мтаныт нпаканыл иӈ атыяныл.
- Бюджетный мтт рӯпитан мхум – 509 млн солкви. 351 щмья кол ёвтсыт;
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- Мощща олн слнэ мхум, нуса тотнэ щмьят, гмыӈ-мосыӈ нврам щнэ колтглыт, щ манос щнь тл яныгман нврамыт мгыс – 32 млн 33 стыра солкви. 22 щмьят нтвсыт.
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- Ипотека-олн вим хтпат процент-олнаныл ювле ойтнэ мгыс – 345 млн солкви. Ты нтмилыл 1 стыра 150 щмья мивет.
- «Компенсация части процентной ставки» нампа врмаль щирыл пуссын аквъёт 28 стыра 6 колтглыт хансым лгыт. Тн мгсыланыл 975 млн 81 солкви майвес.
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Югра Ипотечный агентства нампа колныл ттым лххал мньщи лтӈыл Валентина Узель хансыстэ
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры