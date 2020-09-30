Проекты Финно-угорского центра участвуют во всероссийских конкурсах

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Проекты филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» принимают участие в ряде крупных всероссийских конкурсов и фестивалей.
"Этот особенный год стал для нас годом обновлений. Мы запустили абсолютно новые проекты и в то же время перезагрузили контент уже "опытных", долгосрочных мероприятий, – говорит Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации". – Подавая их на конкурсы такого высокого статуса, мы рассчитываем не столько на победу, сколько на получение стимула к дальнейшему развитию, совершенствованию технического мастерства и использованию креативных подходов".
Так, один из долгосрочных проектов Центра – Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" – участвует во Всероссийской общественной премии за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации" в номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества".
Новый просветительский видеопроект "Уроки этнографии в Сети" подан на ХII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений, который традиционно проводит Гильдия межэтнической журналистики.
На Х Всероссийский фестиваль визуального творчества "От чистого истока" отправлен документальный этнографический фильм "Вепсы. В созвучии с природой". Итоги фестиваля будут подведены 8-11 октября в Санкт-Петербурге на семинаре по видеотворчеству, организованном Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова.
Одновременно в другом его конкурсе – XIII Всероссийском смотре информационной деятельности домов (центров) народного творчества – участвует сразу несколько информационно-издательских проекта Центра. Это культурно-этнографический журнал "Финноугория. Этнический комфорт", рубрика "Герои Победы" на странице во ВКонтакте, онлайн-тест, посвящённый участию финно-угорских и самодийских народов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., рекламная кампания гала-концерта международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" и онлайн-проект "Уроки этнографии в Сети". Результаты смотра огласят на Всероссийском семинаре-совещании для руководителей и специалистов информационных служб домов (центров) народного творчества 11-14 октября в Москве.
В эти дни готовится заявка на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе национально-культурный проектов "Россия: этнический комфорт", который проводит Центр культуры народов России ГРДНТ имени В.Д. Поленова. Заявки принимаются до 1 ноября, и все желающие ещё могут успеть принять участие.
В свою очередь, подробную информацию о всех проходящих конкурсах Финно-угорский культурный центр России размещает в свободном доступе на портале finnougoria.ru в разделе "Приглашаем к участию" (рубрика "Конкурсы и проекты").
Информационный центр "Финноугория"