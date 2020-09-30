Изучаем фольклорные тексты Медвежьих игрищ

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Изучаем фольклорные тексты Медвежьих игрищ

Тема Медвежьих игрищ становится всё более обогащённой материалами по фольклору. В Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок вышла в свет новая книга «Антология поэзии Медвежьего праздника северных манси».

Составителями издания являются доктор исторических наук, профессор Надежда Васильевна Лукина и кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ОУИПИиР Светлана Алексеевна Попова. Большая работа проделана по транслитерации текстов на мансийском языке знатоком мансийского языка и культуры, инженером-исследователем ОУИПИиР Татьяной Дмитриевной Слинкиной. Редактор транслитерации – ведущий научный сотрудник Светлана Селиверстовна Динисламова. Рецензентом этой книги является кандидат исторических наук Татьяна Александровна Молданова.

В книге представлено 43 произведения устного народного творчества манси (вогулов), исполняемые на Медвежьем празднике. Это песни о происхождении Медведя, о знаменитых охотниках на него, о событиях праздника, а также песни, призывающие на праздник духов. Здесь же представлены и песни бытового характера, звучащие во время драматических сценок. Эти материалы были записаны финским исследователем А. Каннисто в 1901–1906 гг. на реке Северная Сосьва. Тексты опубликованы на мансийском и русском языках.

В книгу вошли также образцы мелодий песен – в виде нот, на прилагаемом USB – флэш-накопителе живое звучание исполнителей. Тексты в книге расположены в следующем порядке из трёх частей: сначала идут ежедневные песни, затем призывные песни священной ночи, а также песни, звучащие во время драматических сценок. К каждой части прилагаются ноты.

Книга предназначена для тех, кто заинтересован в сохранении и возрождении Медвежьего праздника и будет полезна фольклористам, этнографам, культурологам. С книгой можете ознакомиться на сайте Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (ОУИПИиР).

 

Елена Степанова, библиотекарь ОУИПИиР

 

 

Втр, 10/06/2020 - 12:42

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