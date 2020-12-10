Торжественное открытие детской площадки прошло в посёлке Сосьве Берёзовского района

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9 октября в новом микрорайоне посёлка Сосьвы Берёзовского района состоялось открытие благоустроенной детской игровой площадки.
– В эту пятницу мы торжественно открыли современную детскую площадку в новом микрорайоне. Теперь дети, проживающие на улицах Грибная, Озёрная и Ягодная, могут играть и заниматься спортом недалеко от своего дома, – рассказала начальник Сосьвинского территориального отдела администрации сельского поселения Саранпауля Людмила Албина. – Детская площадка включает в себя игровую зону, где расположены горки, качели, песочницы и «варкаут стрит» – спортивную универсальную площадку. «Варкаут стрит» нам приобрели за счёт средств районной администрации. На детскую площадку деньги выделила администрация сельского поселения Саранпауля. Также национально-родовая община «Рахтынья» выступила в роли спонсора. Община провела работы по расчистке территории под площадку, установила забор, а также игровые элементы.
Стоит отметить, мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Васы мӑнты тыӆӑщ 9-митн Сўмӑтвош район Ӆэв вошн няврємӑт пӑта рўтьщӑты хӑр пўншсы.
– Тӑм ванӑн мўӊ Ӆэв вошн эвет-пухӑт пӑта йиӆуп рўтьщӑты хӑр пўншсўв. Щирн интӑм Грибной, Озёрной па Ягодной вош хўлэтн вәӆты няврємӑт тыв навӑртты, хәхӑӆты, юнтты юхӑтты вєритӆӑт, – Ӆэв вош кәща нє Любовь Албина лупӑс. – Тӑта хӑтӑтьӆяты пӑта рєп, тёйты ут, сей пиӆа юнтты хӑр па «Варкаут стрит» нємуп ӛрӑӊа-щомӑӊа йиты пӑта мосты щўӊкӑт вәӆӆӑт. «Варкаут стрит» ут Сўмӑтвош район бюджет вух унтасн ӆәтсы. Няврємӑт пӑта рўтьщӑты хӑр ӆәтты Саранпауль кәрт кәщайт вух мӑсӑт. «Рахтынья» нємуп шуши мир община ёх ищи вухн нётсӑт, ӆыв рўтьщӑты хӑр омӑсты пӑта нємасыя тӑхи ӆэщӑтсӑт, ощ вєрсӑт па иса мосты утӑт тәсыева нух омӑссӑт.
Мосӆ лупты, хуты эвет-пухӑт пӑта рўтьщӑты хӑр пўншум пурайн кәртӑӊ мир па няврємӑт ўӊӑӆӆаӆ па нюӆаӆ сухн лӑп йирман вәсӑт, кўтэӆн 1,5 мєтра хўваттыйн ӆоӆьсӑт.
Людмила Теткина хӑншум айкеӆ хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры