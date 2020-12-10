Финансирование госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в 2021 году увеличат на 26 миллионов рублей

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Такое решение было принято в ходе заседания, состоявшегося 9 октября под председательством главы региона Натальи Комаровой. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики Дмитрий Сердюков сообщил, что изменения в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» коснулись уточнения объемов финансирования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
«По сравнению с 2020 годом объем финансирования госпрограммы в следующем году увеличивается на 26 миллионов рублей. Помимо этого, государственная программа дополнена новыми мероприятиями, в числе которых – сопровождение и модернизация программного комплекса по специализированному учету традиционного хозяйствования, традиционного природопользования, мер государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера», – сказал он.
Кроме этого, программа дополнена мерами по информационному обеспечению реализации мероприятий, направленных на защиту прав данной категории югорчан.
Также для совершенствования системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера внесены изменения в госпрограмму «Современное здравоохранение». В этой связи программа дополнена перечнем мероприятий, обеспечивающих доступность услуг здравоохранения для данной категории югорчан. Помимо этого, внесен дополнительный показатель, касающийся количества заболеваний на 1 тысячу жителей из числа коренных малочисленных народов Севера. Этот показатель характеризует динамику развития системы здравоохранения.
На заседании также речь шла о государственных программах, в соответствии с которыми обеспечивается устойчивое развитие автономного округа в цифровой сфере, культурном пространстве, совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы, экологической безопасности.
Материал подготовлен Людмилой Теткиной по информации, предоставленной Департаментом общественных и внешних связей Югры
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Округевн вәӆты шуши мирӑта госпрограмма хўватн йиӆпа юхӑтты 2021-мит оӆн нётупсы щирн кашӑӊ оӆ мӑр єсӑӆты вухӑт иса араттєӆн 26-мит миллион арат шойт вуха нух єӆӑтӆыйт. Щимӑщ вуӆаӊ вєрӑт оӆӑӊӑн Югра мўв правительства кәща нє Наталья Комарова нємасыя вән мирхотн ай тӑхет потты тыӆӑщ ртъяӊмит хӑтӑӆн ӆӑӊкӑр ёхӆаӆ пиӆа вєрум мирхотн йиӆуп поступсы ӆэщӑтӑс.
Щи мирхотн округев внутренней политика департамент кәща кана вәӆты хә Дмитрий Сердюков щимӑщ айкеӆ вєрӑс, хуты тӑмӑщ йиӆуп поступсы шуши мирӑт пӑта ӆэщӑтсы, ӆәӆн кашӑӊ вєр йиӆпа юхӑтты 2021-мит оӆн тўӊщирӑӊа па тәса ат мӑнӑс. Щи вєр тумпийн кәщайт 2022 – 2023-мит оӆӑта йиӆпа вўты поступсэт оӆӑӊӑн кўтэӆн путрємӑсӑт па и ясӑӊа муй и вєра кўтэӆн юхӑтсӑт.
Щӑӆта Д. Сердюков путӑртӑс: «Ма щирємн, тӑм юхи хӑщум 2020-мит оӆн мўӊ арсыр шуши мирӑт поступсэта вух мӑсўв. Еӆӆы питты йиӆуп оӆн ӆыв пӑтэӆа аршӑк вух єсӑӆты мосӆ. Вантэ, 2021-мит оӆ пӑта арсыр йиӆуп поступсэт вўсўв. Щитӑт ма па тўӊщирӑӊӑ вєрты пӑта аршӑк вух мосмитӆ. Щиты мўӊ вўӆы тащӑт, вой-хўӆ веӆпӑс па ӆыв щиреӆн рәпатайт тӑйты шуши мир хӑннєхуятӑта нётты питӆўв. Кашӑӊ ай муй вәншӑк вєра вух мосӆ».
Мирхота ӑктӑщум округ правительства кәщайт лупсӑт, хуты еӆӆы пєӆа шуши мирӑт мәш вєрӑт мӑӆтӑты пӑта ӆыв ищи ар поступсы нух вантсӑт, мӑта унтасн мсыева мир лекщитты вєритӆы.
Общественной па внешней связят департамент айкеӆ хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Владимир Енов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры