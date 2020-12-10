Берёзовский и Белоярский районы планируют включить в состав Арктической зоны

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Берёзовский и Белоярский районы планируют включить в состав Арктической зоны
фото:http://duma.gov.ru/news/44711/фото:http://duma.gov.ru/news/44711/
фото:http://duma.gov.ru/news/44711/

В настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о включении Берёзовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны. Об этом нашему изданию рассказала депутат Государственной Думы РФ Татьяна Гоголева.

– Берёзовский и Белоярский районы исторически являются местами проживания ханты, манси и лесных ненцев, –  рассказала Татьяна Гоголева. –Ещё в 2012 году Постановлением Правительства данные территории были отнесены  к районам Крайнего Севера. В настоящее время в этих районах проживает около 25% общей численности коренных жителей округа. Там сохраняется самобытный уклад жизни, подлинный разговорный язык, национальное декоративно-прикладное искусство. На территории этих районов расположены два крупных оленеводческих совхоза, создано 18 общин и предприятий коренных малочисленных народов. Включение Берёзовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны позволит обеспечить единство нормативно-правового обеспечения традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, добиться улучшения качества жизни населения, проживающего и работающего в Арктической зоне, повысит уровень их социального и культурного обслуживания, а также обеспечит положительные демографические процессы.

 

Стоит добавить, что в настоящее время Правительством России разрабатывается стратегически важная программа поддержки экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Арктической зоне России. Реализация документа даст новый импульс развития северных территорий, а также позволит сохранить культуру, языки и традиционный уклад жизни малых этносов.

 

Людмила Теткина

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

фото:http://duma.gov.ru/news/44711/фото:http://duma.gov.ru/news/44711/
фото:http://duma.gov.ru/news/44711/
фото:http://duma.gov.ru/news/44711/фото:http://duma.gov.ru/news/44711/
фото:http://duma.gov.ru/news/44711/
Пнд, 10/12/2020 - 16:52

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