Берёзовский и Белоярский районы планируют включить в состав Арктической зоны

- Русский
В настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о включении Берёзовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны. Об этом нашему изданию рассказала депутат Государственной Думы РФ Татьяна Гоголева.
– Берёзовский и Белоярский районы исторически являются местами проживания ханты, манси и лесных ненцев, – рассказала Татьяна Гоголева. –Ещё в 2012 году Постановлением Правительства данные территории были отнесены к районам Крайнего Севера. В настоящее время в этих районах проживает около 25% общей численности коренных жителей округа. Там сохраняется самобытный уклад жизни, подлинный разговорный язык, национальное декоративно-прикладное искусство. На территории этих районов расположены два крупных оленеводческих совхоза, создано 18 общин и предприятий коренных малочисленных народов. Включение Берёзовского и Белоярского районов в состав Арктической зоны позволит обеспечить единство нормативно-правового обеспечения традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, добиться улучшения качества жизни населения, проживающего и работающего в Арктической зоне, повысит уровень их социального и культурного обслуживания, а также обеспечит положительные демографические процессы.
Стоит добавить, что в настоящее время Правительством России разрабатывается стратегически важная программа поддержки экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Арктической зоне России. Реализация документа даст новый импульс развития северных территорий, а также позволит сохранить культуру, языки и традиционный уклад жизни малых этносов.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры