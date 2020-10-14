В «Неделе добра» приняли участие более 11 тысяч югорчан

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В Югре завершилась осенняя «Неделя добра». С 1 по 8 октября в регионе проходили акции, посвященные Дню пожилых людей. Так, волонтеры общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе взяли под шефство пожилых югорчан для доставки на дом продуктов, лекарств и других предметов первой необходимости.
В ходе акции «Добрая почта» волонтеры отправляли почтовые открытки с поздравлениями пожилым людям, проживающим в домах-интернатах нашего округа, и рассказывали об этом в соцсетях под хэштегом #юграрядом. Во время флешмоба «Марафон благодарности» югорчане размещали в социальных сетях поздравления с рассказом о своих бабушках и дедушках.
В рамках акции «От всей души!» жители округа делали добрые дела: помогали пенсионерам с домашними делами. Отряд детских добрых дел Югорска подготовил онлайн-концерт ко Дню мудрости «Лучики добра».
Завершилась добрая неделя окружным форумом серебряного добровольчества «Молоды душой». За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» губернатор Югры Наталья Комарова вручила добровольцам памятные медали, учрежденные президентом России, и благодарственные письма главы региона.
В ходе форума участники обсудили перспективы развития «серебряного» добровольчества в нашем округе и отметили необходимость создания организации «Серебряные волонтёры Югры». Отметим, в форуме приняли участие 200 добровольцев. Таким образом Югра установила рекорд – стала первым регионом России, кто собрал столько пожилых волонтеров на онлайн-встрече.
В «доброй неделе» приняли участие 11 232 человека и 36 организаций-партнеров (в том числе добровольческие объединения). Было опубликовано 92 видео и текстовых поздравления, совершено 309 добрых дел, в которых приняли участие более 5000 югорчан, отправлено 843 открытки, а онлайн-концерт был показан во всех домах престарелых, который посмотрели 438 пожилых людей. Участие в акциях принимали молодые люди, семьи, рабочие коллективы, группы детских садов и команды волонтерских объединений.