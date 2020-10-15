В Югре появились ещё два IT-стойбища

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В округе продолжается реализация уникального для России проекта IT- стойбище. В Ханты-Мансийском районе на стойбищах Василия Хорова и Виктора Лозямова установлено спутниковое оборудование, благодаря которому 75 человек теперь имеют возможность доступа в интернет. Ранее на этих территориях традиционного природопользования услуги связи были недоступны. Для обычного звонка родным жителям приходилось проезжать несколько километров на лодках или квадроциклах.
После проведения пуско-наладочных работ на каждую точку доступа были установлены ноутбуки. Кроме того, сотрудник Депинформтехнологий Югры зарегистрировал глав семей на Портале госуслуг и провёл краткий курс пользования интернет-сервисами.
Для реализации проекта IT-стойбище к местам установки и запуска оборудования сотрудники департамента и компании-подрядчика каждый раз проезжают огромные расстояния. В эту поездку специалисты потратили два дня на дорогу и два дня на проведение работ. За это время они преодолели 1500 км на автомобиле, 25 км на квадроцикле по тайге, 40 км на лодке по реке и прошли 4 км пешком по болотам. По пути встречали медведя.
В настоящий момент в Югре подключено 25 IT-стойбищ.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей