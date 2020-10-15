В Югре появились ещё два IT-стойбища

  • Русский
В Югре появились ещё два IT-стойбища

В округе продолжается реализация уникального для России проекта IT- стойбище. В Ханты-Мансийском районе на стойбищах Василия Хорова и Виктора Лозямова установлено спутниковое оборудование, благодаря которому 75 человек теперь имеют возможность доступа в интернет. Ранее на этих территориях традиционного природопользования услуги связи были недоступны. Для обычного звонка родным жителям приходилось проезжать несколько километров на лодках или квадроциклах.

 

После проведения пуско-наладочных работ на каждую точку доступа были установлены ноутбуки. Кроме того, сотрудник Депинформтехнологий Югры зарегистрировал глав семей на Портале госуслуг и провёл краткий курс пользования интернет-сервисами.

 

Для реализации проекта IT-стойбище к местам установки и запуска оборудования сотрудники департамента и компании-подрядчика каждый раз проезжают огромные расстояния. В эту поездку специалисты потратили два дня на дорогу и два дня на проведение работ. За это время они преодолели 1500 км на автомобиле, 25 км на квадроцикле по тайге, 40 км на лодке по реке и прошли 4 км пешком по болотам. По пути встречали медведя.

 

В настоящий момент в Югре подключено 25 IT-стойбищ.

 

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей

Чт, 10/15/2020 - 09:48

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 