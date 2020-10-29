В Югре стартует второй конкурс на предоставление грантов губернатора Югры

- Русский
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 16 октября по 16 ноября на официальном сайте конкурса. Между социально ориентированными некоммерческими организациями Югры будет распределено более 40 миллионов рублей.
Социально ориентированные некоммерческие организации могут подать заявку по направлениям: наука, образование и просвещение; поддержка молодежных проектов; культура и искусство; охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ, физической культуры и спорта; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; межнациональное и межконфессиональное согласие; поддержка коренных малочисленных народов Севера; поддержка институтов гражданского общества; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; охрана окружающей среды и защита животных; защита прав и свобод человека и гражданина и правовое просвещение.
Также добавлено новое направление – «Креативные индустрии», к которому относятся проекты в сфере урбанизма, культурно-познавательного туризма, событийного развития автономного округа, развития местного молодежного сообщества через творчество и искусство, а также цифровые проекты в культуре.
Напомним, СОНКО может представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому направлению, а срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 марта 2021 года и заканчиваться не позднее 31 августа 2022 года.
Напомним, на участие в первом конкурсе по предоставлению грантов губернатора Югры в 2020 году было подано 325 заявок от СОНКО из всех 22 муниципалитетов автономного округа. По результатам конкурса 80 югорских социально ориентированных некоммерческих организаций получили финансовую поддержку на сумму более 60 миллионов рублей.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры