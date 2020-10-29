Волонтеры проекта «Кампус культурных волонтеров Югры» приняли участие в поездке на местонахождение Луговское

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В тридцати шести километрах от города Ханты-Мансийска находится один из древних в Западной Сибири памятников истории – местонахождение мамонтов Луговское, которое содержит наиболее важную научную информацию о заселении этой территории человеком, а также сведения о животных, растениях и природных условиях, существовавших на территории округа более 13 тысяч лет назад.
3 октября волонтеры съездили на территорию природного памятника «Луговские мамонты». Мероприятие прошло в рамках проекта «Кампус культурных волонтеров Югры», который стал победителем конкурса гранта губернатора.
Сотрудники территорий провели экскурсию для гостей, волонтеры прибрались на территории, а государственный инспектор приготовил ухи для добровольцев.
Памятник природы создан в целях сохранения уникального природного и геологического образования в пойме реки Обь – местонахождения мамонтовой фауны. Полевые исследования на местонахождении Луговском проводятся специалистами Музея Природы и Человека с 1998 года. В 2002 году во время полевых исследований на Луговском обнаружен позвонок мамонта, пробитый наконечником охотничьего орудия. Это одно из немногих в мире свидетельств охоты древнего человека на мамонта. С 2009 года на местонахождении регулярно проходят археологические исследования.
Госинспектор следит, чтобы на территории не было несанкционированных раскопок, также он охраняет животный мир.
Основными задачами проекта «Кампус культурных волонтеров Югры» являются научные изыскания в области археологии, палеонтологии, а также проведение всевозможных экспедиций по территории Югры. Волонтеры являются незаменимыми помощниками во многих практических делах связанных с работами исследователей в этом направлении.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Хәӆумъяӊ хәт километра Ёмвош эвӑӆт мєт йис ёх вәӆум мўв вәӆ, щит Западной Сибирь хуща, тӑм весӑӊ мўвен нємӑӆ Луговское. Щи тӑхи ученой ёхн вєра вана тӑйӆа, тӑта арӑӊ-моньщӑӊ йисн, мосӑӊ па сырышӑк тӑм мўва мєт оӆӑӊ ёх юхӑтсӑт. Тӑта весӑӊ йисн вәӆум сыр-сыр воят ӆўвшўкӆаӆ хӑщсӑт, па щи йисн єнмум хӑт-варсӑт эвӑӆт поӆт шўкӑт па хӑщсӑт. Щи йис вєрӑт 13 щурӑс оӆ тумпийн вәсӑт, мўвев-йиӊкев щирӑӊ нюр па хурасупа вәс.
Ай тӑхет потты тыӆӑщн хәӆмит хӑтӆӑн мира нётӑсты ёх щи мўва ӊхсӑт, щи мўв нємӑӆ «Луговские мамонты». Щи мир щив тәтьӆясыйт губернатор грант нєпек мухты ёша павтум вухӑтн.
Щӑта рәпитты ёх щи мўв па щӑта вәӆты пурмӑсӑт юхтум ёха ванӆтӑсӑт, щи вєрӑт оӆӑӊӑн путӑрсӑт. Мира нётӑсты ёх щи пийн тӑм мўв хӑр миева ӆэщӑтсэӆ, тӑпӑрӆаӆ-нампӑрӆаӆ йира тәсыйт. Кәща хә, государственной инспектор щи мӑр хўӆ эвӑӆт хошум йиӊк кавӑртӑс, иса ёх миева ӆєсӑт-яньщсӑт.
Тӑм мўвен вєра шавиман па вантман тӑйӆа, тӑта Асэв хонӑӊӑн мӑтта йисн весӑӊ мўв па сыр-сыр щи нәпӑт вояӊ мўв щи вәс. Щи мўва иса пўш Музей Природы и Человека нємуп тӑхийн рәпитты ёх ӊхӆӑт, ӆыв щӑта 1998-мит оӆ вўш эвӑӆт рәпитӆат. 2002-мит оӆн щи мўвн рәпитум ёх вес вой шӑнш ӆўв вәйтсӑт, щи шӑнш ӆўвен мӑтта йис веӆпӑс хәйн нёӆн ювӑтса, па щи нёӆ эвӑӆт кев шўкӑт щӑта хӑщсӑт. Мўв нәптэв вўша щи нёӆн втум шӑнш ӆўв щи юхтӑс. Щит хуты йис ёх эвӑӆт хӑщум пурмӑс, щӑӆта мўӊ уша вєрӆэв, муй вўрн ӆыв весӑӊ мўван вәсӑт па муй вўрн веӆпӑсӆӑсӑт. Мўвев ӆуваттыйн тӑмӑщ вєрӑт вєра шимӆ. 2009-мит оӆ эвӑӆт тӑм весӑӊ мўвн кашӑӊ оӆ археологӑт рәпитӆӑт, щи хӑщум ӆўв шўкӑт ӑкӑтӆӑт, па щи мухты йис вєрӑт уша вєрӆӑӆӑт.
Госинспектор щӑта иса пўш вәӆ, ӆўв вантман, шавиман тӑйӆӑӆэ щи тӑхи, сыр-сыр мир щив ӑнт єсӑӆӆӑӆэ, па тӑм йисэв войт-хўӆӑт щи мўвн ӆўв па шавиман тӑйӆӑӆэ.
«Кампус культурных волонтёров Югры» вєрӑӊ вәӆты ёх ӆыв хўты наука щира рәпитты еӆӆы питӆӑт, щит археология, палеонтология. Щи киньща мўӊ Югра мўвев ӆуваттыйн ӊхты питӆӑт па сыр-сыр йис вєрӑт кӑншты па ӑкӑтты питӆӑт, ӆыв хуты ученой ёха мєт ма нётӆӑт.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры