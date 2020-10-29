Ушла из жизни известная хантыйская журналистка Таисья Себурова

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Осиротели национальные СМИ Югры. 19 октября 2020 года не стало известной хантыйской журналистки Таисьи Степановны Себуровой. Для нас, сотрудников окружных национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», это большое горе – ведь ушла легенда национальной публицистики, наш учитель.
Таисья Степановна родилась в семье фронтовика Степана Леонтьевича Себурова 23 февраля 1949 года. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Ленинградском фронте.
По окончании в 1967 году школы поступила в Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена на факультет «Русский язык и литература». Дипломированным специалистом вернулась на малую родину, преподавала в Ванзеватской школе.
Вскоре её пригласили на работу в Ханты-Мансийск. С 1 сентября 1973 года начала работать в окружной национальной газете «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути»). За 30 с лишним лет она прошла путь от корреспондента до заместителя главного редактора. За время работы она объездила самые отдалённые посёлки округа, представляла национальную журналистику на территории России и зарубежья. Общалась с известными людьми Югры и финно-угорского мира. Сотрудничала с национальным радиовещанием.
В 1982 году была принята в Союз журналистов СССР. Была членом комиссии по созданию единого литературного хантыйского языка. Преподавала родной язык в Ханты-Мансийском педучилище.
Кроме журналистской деятельности, Таисья Степановна занималась написанием книг. Так, в 1988 году совместно с учителем Ванзеватской школы Татьяной Григорьевной Ледковой выпустили книгу для внеклассного чтения «Тутые» («Огонёк»). Она является составителем буклета «Это нашей истории строки», который выпущен к 45-летию газеты «Ханты ясанг». К 50-летию газеты «Ханты ясанг» Т.С. Себуровой была подготовлена и издана книга «Храним язык родной земли». За время работы она записала много сказок, которые были опубликованы в газете «Ханты ясанг». В дальнейшем ею был издан сборник хантыйского фольклора «Сказки Божественной земли».
Таисья Степановна Себурова – была не только журналистом, но и главным нашим наставником. Мы, молодые сотрудники, до сих пор вспоминаем, с какой теплотой и терпением она обучала нас журналистскому делу.
Имя Таисьи Себуровой занесено в энциклопедию Ханты-Мансийского автономного округа «Югория» и в энциклопедию РФ «Североведы России».
За многолетний плодотворный труд она была отмечена званием «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа», имела многочисленные награды.
В этот скорбный день мы, журналисты окружных национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Таисью Степановну Себурову. Светлая память об этом удивительном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, а имя – в истории югорской журналистики.
Мы всегда будем гордиться тем, что работали с легендой хантыйской журналистики – Себуровой Таисьей Степановной.