Ушла из жизни известная хантыйская журналистка Таисья Себурова

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Ушла из жизни известная хантыйская журналистка Таисья Себурова

Осиротели национальные СМИ Югры. 19 октября 2020 года не стало известной хантыйской журналистки Таисьи Степановны Себуровой. Для нас, сотрудников окружных национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», это большое горе – ведь ушла легенда национальной публицистики, наш учитель.

 

Таисья Степановна родилась в семье фронтовика Степана Леонтьевича Себурова 23 февраля 1949 года. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Ленинградском фронте.

 

По окончании в 1967 году школы поступила в Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена на факультет «Русский язык и литература». Дипломированным специалистом вернулась на малую родину, преподавала в Ванзеватской школе.

 

Вскоре её пригласили на работу в Ханты-Мансийск. С 1 сентября 1973 года начала работать в окружной национальной газете «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути»). За 30 с лишним лет она прошла путь от корреспондента до заместителя главного редактора. За время работы она объездила самые отдалённые посёлки округа, представляла национальную журналистику на территории  России и зарубежья. Общалась с известными людьми Югры и финно-угорского мира. Сотрудничала с национальным радиовещанием.

 

В 1982 году была принята в Союз журналистов СССР. Была членом комиссии по созданию единого литературного хантыйского языка. Преподавала родной язык в Ханты-Мансийском педучилище.

Кроме журналистской деятельности, Таисья Степановна занималась написанием книг. Так, в 1988 году совместно с учителем Ванзеватской школы Татьяной Григорьевной Ледковой выпустили книгу для внеклассного чтения «Тутые» («Огонёк»). Она является составителем буклета «Это нашей истории строки», который выпущен к 45-летию газеты «Ханты ясанг». К 50-летию газеты «Ханты ясанг» Т.С. Себуровой была подготовлена и издана книга «Храним язык родной земли». За время работы она записала много сказок, которые были опубликованы в газете «Ханты ясанг». В дальнейшем ею был издан сборник  хантыйского фольклора «Сказки Божественной земли».

Таисья Степановна Себурова – была не только журналистом, но и главным нашим наставником. Мы, молодые сотрудники, до сих пор вспоминаем, с какой теплотой и терпением она обучала нас журналистскому делу.

Имя Таисьи Себуровой занесено в энциклопедию Ханты-Мансийского автономного округа «Югория» и в энциклопедию РФ «Североведы России».

За многолетний плодотворный труд она была отмечена званием «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа», имела многочисленные награды.

В этот скорбный день мы, журналисты окружных национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Таисью Степановну Себурову. Светлая память об этом удивительном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, а имя – в истории югорской журналистики.

Мы всегда будем гордиться тем, что работали с легендой хантыйской журналистики – Себуровой Таисьей Степановной.

 

Пнд, 10/19/2020 - 14:36

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