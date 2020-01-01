Знакомьтесь: вогул Ерофей Анямов, новый мультипликационный герой!

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Знакомьтесь: вогул Ерофей Анямов, новый мультипликационный герой!

Библиотечная ассоциация Югры (город Ханты-Мансийск) завершает создание мультфильма «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова» по произведению мансийской писательницы Маргариты Кузьминичны Анисимковой.

В течение нескольких месяцев творческая группа, студия детской мультипликации «Шелкопряд», возглавляемая режиссером Виктором Абрамчуком проводила  трудоемкую  работу по созданию сценария, персонажей, музыки, оживлению статичных кадров, озвучиванию персонажей. Сейчас происходит настоящее волшебство - рождается мультфильм, где герои двигаются, говорят и поют.

Проект по созданию мультфильма реализуется при поддержке  Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на средства гранта с целью сохранения, развития, популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Север.

Познакомиться с проектом, героями, командой проекта, поучаствовать в мастер-классах можно на сайте  Библиотечной ассоциации Югры http://bau.okrlib.ru/, социальных сетях Вконтакте https://vk.com/club184311278

и Инстаграм https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/biblioteki_ugra/.

Государственная библиотека Югры

Втр, 10/20/2020 - 12:09

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