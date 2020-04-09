Приглашаем принять участие в голосовании за победителя Фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья»

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Приглашаем принять участие в голосовании за победителя Фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья»

В Окружном Доме народного творчества подводят итоги Всероссийского фестиваля национально-культурных объединений «Возьмёмся за руки, друзья». На суд экспертной комиссии поступило более 700 видеороликов из 30 регионов Российской Федерации. В этом году Фестиваль вышел за пределы страны - к мероприятию присоединились ценители народного творчества из Финляндии.

Поскольку в мире сложилась непростая эпидемиологическая обстановка все этапы Фестиваля – приём заявок, отбор победителей, а также предстоящий Гала-концерт – проходят в дистанционном режиме. Эти меры предосторожности для участников оргкомитета и конкурсного жюри немного продлили принятие окончательного решения о призерах фестиваля. Но мы с уверенностью можем сказать, что в самое ближайшее время сможем вручить лавры победителям!

Ну а пока конкурсное жюри оценивает поступившие работы с профессиональной точки зрения, любой житель нашей необъятной Родины может принять участие в голосовании и определить победителей в номинации «Приз зрительских симпатий».

Голосование проходит на портале Электронного реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты Мансийского автономного округа – Югры, а видеоролики с выступлениями можно увидеть в официальной группе Окружного Дома народного творчества «ВКонтакте».

Оставить голос за понравившихся исполнителей можно один раз. Будьте внимательны: Ваш голос будет учтен только если Вы нажмёте кнопку «Отправить». Голосование продлится до 30 октября 2020 года.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Окружного Дома народного творчества, а также по телефонам 8(3467)33-30-37, 32-48-29.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества

Ср, 10/21/2020 - 16:48

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