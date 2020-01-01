Журналисты России обсудили проблемы периодических изданий в связи с переходом на мультимедийный контент в условиях цифровизации

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С 19 по 21 октября 2020 года в Москве журналисты из разных регионов России обсуждали актуальные вопросы в области журналистики.
19 октября состоялся деловой форум «Качественная пресса и перспективы её развития». Участников форума приветствовала главный редактор журнала «Журналист» Любовь Петрова, рассказала, с чем пришлось столкнуться журналистам в этом году в условиях пандемии: «К сожалению, этот год выдался непростым для всех медиа, особенно для печатных СМИ. И, если бы не усилия Роспечати, Минцифры и общественных организаций, благодаря которым отрасль была включена в список пострадавших и получила возможность на господдержку - отсрочку платежей по налогам и аренде, льготное кредитование (под 2%) на выплату заработной платы, – то этот год для многих мог стать последним».
Главными темами форума, посвящённого качественной журналистике, стали: «Чего боятся региональные медиа: 5 фобий главного редактора», «Как сохранить в СМИ национальную культуру?», «Как работать с молодёжной аудиторией?», «Как привлечь в газеты блогеров?».
Для участников форума была открыта фотовыставка «Национальная культура в СМИ республики Башкортостана», организаторы которой, к сожалению, не смогли приехать на форум, поэтому со словами приветствия и информацией о выставке выступили по видеосвязи.
Затем состоялась открытая дискуссия «Молодёжь, сообщество, платный контент – что именно обеспечит светлое будущее журналистики?». Никита Могутин, сооснователь новостного издания Baza, рассказал о работе с молодёжной аудиторией, о личном опыте размещения новостей на платформе Tiktok, где потребителем в основном является молодое поколение. Участники форума рассмотрели также плюсы и минусы размещения информаций и на других платформах, таких как Instagram, telegram, Вконтакте и др.
В рамках форума были награждены лучшие журналисты России, принявшие участие в конкурсах «Главный редактор года», «Голос парламента», «Золотой Лотос», «Хрустальная матрёшка», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание», «На лучшее освещение национального проекта «Демография». Кроме того были награждены лучшие авторы журнала «Журналист».
20 и 21 октября для участников форума состоялась Воркшоп-практика «Особенности работы Digital-ресурсов, возможности и успешные практики их монетизации». Редактор журнала «Журналист», автор рубрики «Медиаразбор», заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета Камилла Нигматуллина рассказала о возможности зарабатывать в социальных сетях. Директор Медиагруппы «Информ Полис» (г. Улан-Удэ) Чингиз Дагаев поделился опытом создания диджитал агентства на базе редакции, о создании медиа в социальных сетях и платформах.
Руководитель медиапроекта «Планёрка» Александр Литвинов рассказал участникам форума о продвижении telegram-канала средств массовой информации, о том, как можно сделать его популярным, как найти рекламодателей, разобрал уже существующие telegram-каналы у некоторых СМИ России, дал рекомендации по их продвижению.
Следует отметить, организаторами проведения форума являются редакция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
Надежда Рагимова