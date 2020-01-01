В посёлок Сосьву Берёзовского района завезены товары первой необходимости

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В посёлок Сосьву Берёзовского района завезены товары первой необходимости

Посёлок Сосьва Берёзовского района считается отдалённым труднодоступным поселением, в котором проживает почти одна тысяча человек.

 

–  Несмотря на то, что поселение считается труднодоступным населенным пунктом, завоз товаров первой необходимости у нас отлажен, и жители  не испытывают нехватку каких-либо продуктов, – сообщила начальник Сосьвинского территориального отдела администрации сельского поселения Саранпауль Людмила Албина. – Сейчас все товары первой необходимости  уже завезены. На прошлой неделе индивидуальный предприниматель Владимир Адольфович Гофман привёз товар из Игрима. Кроме этого, община «Рахтынья» обеспечила население мукой, сахаром, молоком и другими товарами. Этих продуктов жителям хватит до открытия зимников. У нас работают  четыре продуктовых магазина, два магазина «Сосьвинского рыбкоопа», у общины «Рахтынья» Александра Игоревича Голошубина есть продуктовый магазин. Также работает магазин предпринимателя В.А. Гофмана.

 

Стоит отметить, что в настоящее время до посёлка Сосьва можно добраться только вертолётом. Два раза в неделю летает рейсовый вертолёт из Берёзово, который летит на Саранпауль и делает посадку в Сосьве. Билет стоит в пределах 1800 рублей. Летом ходит речной транспорт, но нередко вода в реке падает, поэтому он тоже ходит с перебоями.

Людмила Теткина

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

В посёлок Сосьву Берёзовского района завезены товары первой необходимости
Кульпас пвылн тнутыт сртын тотавет

Хльӯс район Кульпас пвылт ань акв стыр лумхлас лы. Тот миркол кӯщаиг Людмила Петровна Албина  св тл рӯпиты. Таквсы порат пвылн тнут хумус тотаве, кӯщай н ам китыгласлум. Людмила Петровна лвыс:

 

- Сккар, колас, щаквит, мунит ос мт тнут пвылн сртын тотавет. Пвлувт нила лпка рӯпиты. Тот маныр ри, пуссын лы. «Сосьвинский рыбкооп» кит лпка ньщи, акв лпка «Рахтынья» община плыл рӯпиты ос Владимир Адольфович Гофман такви лпкатт тнут тыналы. Та стыт тав наихпыл тнут Ягримныл Кульпас пвылн тотыс. Таквсы, хунь витэ яныг, тн св тнут пвылн тра тотсыт, ань та ргыл тлы мус тах лв. Тлы лӈх хунь враве, тнт тн мшинал лпканылн тнут тотуӈкве патгыт. Ань лпкат свсыр тнут ёвтуӈкве рви.

 

Кӯщай н лвыс, ань Кульпас пвылныл мт пвылн туп вертолётыл тыламлаӈкве рви. Ст хтал сыс кит щёс вертолёт Хльӯсныл ёхталлы, билет сака трвитыӈ ёвтуӈкве. Акв билет-нпак акв стыра 800 солкви тынэ лы. Туи ниӈхпыт тув ялантгыт, тувыл  витэ мниг мты, яласаӈкве с та пйтгыт. Мт яласан лӈх воссыг тим

 

Людмила Теткина

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

 

Пт, 10/23/2020 - 15:02

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