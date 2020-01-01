В посёлок Сосьву Берёзовского района завезены товары первой необходимости

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Посёлок Сосьва Берёзовского района считается отдалённым труднодоступным поселением, в котором проживает почти одна тысяча человек.
– Несмотря на то, что поселение считается труднодоступным населенным пунктом, завоз товаров первой необходимости у нас отлажен, и жители не испытывают нехватку каких-либо продуктов, – сообщила начальник Сосьвинского территориального отдела администрации сельского поселения Саранпауль Людмила Албина. – Сейчас все товары первой необходимости уже завезены. На прошлой неделе индивидуальный предприниматель Владимир Адольфович Гофман привёз товар из Игрима. Кроме этого, община «Рахтынья» обеспечила население мукой, сахаром, молоком и другими товарами. Этих продуктов жителям хватит до открытия зимников. У нас работают четыре продуктовых магазина, два магазина «Сосьвинского рыбкоопа», у общины «Рахтынья» Александра Игоревича Голошубина есть продуктовый магазин. Также работает магазин предпринимателя В.А. Гофмана.
Стоит отметить, что в настоящее время до посёлка Сосьва можно добраться только вертолётом. Два раза в неделю летает рейсовый вертолёт из Берёзово, который летит на Саранпауль и делает посадку в Сосьве. Билет стоит в пределах 1800 рублей. Летом ходит речной транспорт, но нередко вода в реке падает, поэтому он тоже ходит с перебоями.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Хльӯс район Кульпас пвылт ань акв стыр лумхлас лы. Тот миркол кӯщаиг Людмила Петровна Албина св тл рӯпиты. Таквсы порат пвылн тнут хумус тотаве, кӯщай н ам китыгласлум. Людмила Петровна лвыс:
- Сккар, колас, щаквит, мунит ос мт тнут пвылн сртын тотавет. Пвлувт нила лпка рӯпиты. Тот маныр ри, пуссын лы. «Сосьвинский рыбкооп» кит лпка ньщи, акв лпка «Рахтынья» община плыл рӯпиты ос Владимир Адольфович Гофман такви лпкатт тнут тыналы. Та стыт тав наихпыл тнут Ягримныл Кульпас пвылн тотыс. Таквсы, хунь витэ яныг, тн св тнут пвылн тра тотсыт, ань та ргыл тлы мус тах лв. Тлы лӈх хунь враве, тнт тн мшинал лпканылн тнут тотуӈкве патгыт. Ань лпкат свсыр тнут ёвтуӈкве рви.
Кӯщай н лвыс, ань Кульпас пвылныл мт пвылн туп вертолётыл тыламлаӈкве рви. Ст хтал сыс кит щёс вертолёт Хльӯсныл ёхталлы, билет сака трвитыӈ ёвтуӈкве. Акв билет-нпак акв стыра 800 солкви тынэ лы. Туи ниӈхпыт тув ялантгыт, тувыл витэ мниг мты, яласаӈкве с та пйтгыт. Мт яласан лӈх воссыг тим
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры