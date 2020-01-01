Состоялся вебинар-практикум по интеллектуальным народным играм

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В Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок города Ханты-Мансийска 21-22 октября состоялся вебинар-практикум «Традиционные обско-угорские игры для развития мыслительных способностей: головоломки, верёвочное плетение, шахматы». Мероприятие проводится с 2018 года на базе культурно-просветительского проекта «Этноигротека». В этот раз его провели дистанционно, через конференц-связь на платформе zoom.
В вебинаре приняли участие более пятидесяти человек – учителя, учащиеся школ, работники культуры, учёные, исследователи из Ханты-Мансийска, Казыма Белоярского района, Лямино и Русскинской Сургутского района, Няксимволя и Теги Берёзовского района, посёлка Питляр Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из городов Уфа, Нарьян-Мар и Инсбрук (Австрия).
С приветственным словом к участникам семинара обратилась начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Надежда Костылева: «Уроки нашего вебинара-практикума ориентированы на воспитателей дошкольных образовательных учреждений и учителей общеобразовательных организаций, имеющих интернат, а также школы, где обучаются дети из числа коренных малочисленных народов. Для них нужны пособия именно этнокультурной направленности. Желаю всем успехов и побольше узнать о наших играх и игрушках».
Доктор филологических наук Елена Косинцева сказала: «Вот уже третий год наш семинар объединяет экспертов в области игрового наследия. Мы рады, что наши усилия по сохранению и распространению традиций игровой культуры обских угров оказались не напрасными. Желаю всем участникам новых идей и творческих находок, которые выльются в очередное издание в помощь педагогам и всем тем, кто интересуется игровой культурой».
Сотрудник окружного Дома творчества Светлана Нестерова рассказала о шахматной игре «Топис»: «В научной литературе часто встречается формулировка, что «Топис» – это традиционная игра народа ханты, напоминающая общеизвестные шахматы. Она отличается от классических шахмат тем, что адаптирована под охотничьи традиции. О хантыйских шахматах информация впервые была зафиксирована в 1837 году. Если мы посмотрим на обзорную карту расположения Полуйского (Обдорского) городка, сделанную археологами Пархемович и Кардаш, то видим, что подобные шахматы были близ Нижнего Новгорода, в Салехарде, это Мангазея, Васьюган, Юган, Енисей, у кетов это есть, и заканчивается территория, где были выявлены шахматы – это чукчи. Шахматы были разные по форме».
Заведующая библиотекой Обско-угорского научно-исследовательского института Елена Степанова рассказала о пособиях, которые знакомят детей и взрослых с играми хантов и манси – «Напольные игры обских угров с камешками и палочками» и «Обско-угорские игры с косточками и другими роговидными материалами». Составителем данных пособий является кандидат исторических наук Татьяна Волдина.
Этнограф, кандидат исторических наук Тимофей Молданов отметил: «Играми в основном занимались зимними вечерами. Темнеет очень быстро, спать ещё не хочется, вот и начинаются разные игры. На Финно-угорском транзите я общался с коми, коми-пермяками, игры с верёвками у нас одинаковые. Хантыйский кубик-рубик, когда мы его показывали в Китае, оказалось, что у них тоже есть подобная древняя игра. У всех народов дети играли, и все хотели, чтобы ребёнок развивался, чтобы голова у него работала. Такое ощущение, по играм мы все народы одинаковы».
Кроме теоретической части, показали также и практическую часть – презентация игр обских угров и соседних народов на развитие памяти и логического мышления: игры с палочками, верёвочное плетение, головоломки, национальные шахматы.
Организатор мероприятия Татьяна Волдина поблагодарила всех участников и слушателей, с сожалением сказала, что не все успели выступить, о многих играх и игрушках не рассказали, не смогли познакомить. Выразила надежду, что в скором времени продолжится разговор о национальных играх, о межэтнических культурных связях.
Светлана Ромбандеева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры