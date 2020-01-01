Проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса» успешно реализуется

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Победитель IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса», реализуемый в 2019 - 2020 гг., выполнил свою задачу – появились Мастерские, вокруг которых объединились уникальные люди.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко с 23 сентября по 22 октября 2020 года провел закрытый конкурс «Культурная мозаика: партнёрская сеть», к участию в котором были приглашены команды-победители IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».
Конкурс, главным приоритетом которого является формирование «центров притяжения» социокультурной активности в малых городах и сёлах. На конкурс было подано 37 заявок, которые были рассмотрены на экспертных советах с 13 по 21 октября. По итогам заседаний были определены 28 проектов-победителей из 24 субъектов РФ. Среди победителей конкурса АНО «Центр этнотехнологий» с проектом «Наше место на планете». Дальнейшее развитие проекта заключается в успешном функционировании Мастерских в с. Саранпауль, п. Сосьва и п. Хулимсунт, создании детских школ ремесла, которые объединятся ресурсным центром (с.Саранпауль, АНО Центр Этнотехнологий).
«Пандемия внесла корректировки во все сферы нашей жизни. Все традиционные методы работы с местными жителями оказались недоступны, и нужно было в режиме «здесь и сейчас» пересматривать формат взаимодействия людей, находить новые решения, использовать цифровые технологии. Мы верим, что проекты-победители этого непростого года, уже доказавшие свою способность к устойчивости, создадут надёжное партнёрство с властью, бизнесом и местными активными силами для развития своей территории» - говорит Елена Коновалова, руководитель программы «Культура» Фонда Тимченко.
Команда проекта благодарит Культурную мозаику и Фонд Елены и Геннадия Тимченко за веру и поддержку, уверенно смотрит вперед и готова к новым свершениям.
Евгения Вьюткина