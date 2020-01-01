Проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса» успешно реализуется

  • Русский
Проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса» успешно реализуется

Победитель IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», проект детского этнического стойбища «Мань Ускве» кочующая школа «Анеквам ханса», реализуемый в 2019 -  2020 гг., выполнил свою задачу – появились Мастерские, вокруг которых объединились уникальные люди.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко с 23 сентября по 22 октября 2020 года провел закрытый конкурс «Культурная мозаика: партнёрская сеть», к участию в котором были приглашены команды-победители IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

Конкурс, главным приоритетом которого является формирование «центров притяжения» социокультурной активности в малых городах и сёлах. На конкурс было подано 37 заявок, которые были рассмотрены на экспертных советах с 13 по 21 октября. По итогам заседаний были определены 28 проектов-победителей из 24 субъектов РФ. Среди победителей конкурса АНО «Центр этнотехнологий» с проектом «Наше место на планете». Дальнейшее развитие проекта заключается  в успешном функционировании Мастерских  в с. Саранпауль, п. Сосьва и п. Хулимсунт, создании детских школ ремесла, которые объединятся ресурсным центром (с.Саранпауль, АНО Центр Этнотехнологий).

  

«Пандемия внесла корректировки во все сферы нашей жизни. Все традиционные методы работы с местными жителями оказались недоступны, и нужно было в режиме «здесь и сейчас» пересматривать формат взаимодействия людей, находить новые решения, использовать цифровые технологии. Мы верим, что проекты-победители этого непростого года, уже доказавшие свою способность к устойчивости, создадут надёжное партнёрство с властью, бизнесом и местными активными силами для развития своей территории» - говорит Елена Коновалова, руководитель программы «Культура» Фонда Тимченко.

 

Команда проекта благодарит Культурную мозаику и Фонд Елены и Геннадия Тимченко за веру и поддержку, уверенно смотрит вперед и готова к новым свершениям.

Евгения Вьюткина

Пнд, 10/26/2020 - 11:49

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 