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Вчера в Думе Югры состоялась церемония награждения победителей конкурса «Думать по-югорски».
С соблюдением всех мер безопасности на мероприятие были приглашены только победители и руководители средств массовой информации, остальным участникам дипломы и подарки будут разосланы. В этом году на конкурс поступило больше 160 заявок от 28 авторов из 17 региональных СМИ.
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» является постоянным участником ежегодного окружного конкурса журналистов. Председатель Думы Борис Хохряков национальной редакции вручил диплом за многолетнее плодотворное сотрудничество, за глубокие содержательные материалы на парламентские темы, руководителю за обеспечение профессионального, оперативного и объективного освещения деятельности Думы автономного округа.
Первое место в журналистском конкурсе заняла шеф-редактор редакции информационных программ ОТРК «Югра» Анна Ошуркевич, второе место присудили двум участникам – Андрею Фатееву, редактору отдела экономики парламентской газеты «Тюменские известия», и Екатерине Беспрозванных, главному редактору Информационного агентства «Мангазея». Третье место – Елизавете Гутовской, корреспонденту радиовещания Радио «Югра».
Поощрительные премии получили специальный корреспондент газеты «Новости Югры» Андрей Загуменнов и редактор отдела газеты «Знамя» Владислав Шабуров.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков отметил: «Я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы провели. Каждый из вас по-своему уникален, уникален как журналист. Вы - четвёртая власть, потому что очень сильно влияете на умы, на настроения людей. Очень многое зависит от того, как вы преподнесёте материал, как вы объясните события».
Конкурс "Думать по-югорски" проводится с целью совершенствования взаимодействия депутатов региональной Думы со средствами массовой информации.
Галина Кондина