У Финно-угорского центра России изменилось полное название

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13 февраля изменилось полное официальное наименование Финно-угорского культурного центра Российской Федерации. Теперь это филиал Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".
В декабре 2016 года учредителю Центра – Государственному Российскому Дому народного творчества – было возвращено имя его основателя, выдающегося русского художника, просветителя и педагога – Василия Дмитриевича Поленова. По его инициативе и на его средства в 1915 году был построен первый в России Дом народного творчества. Имя своего основателя Дом носил в 1921-1930 годах, затем был переименован.
Теперь официальное название ГРДНТ – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова". Соответственные изменения произошли и в наименовании его филиала.