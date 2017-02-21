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Накануне Международного дня родного языка в городе Ханты-Мансийске в офисе Общественной организации «Спасение Югры» прошёл литературный вечер «Я воспеваю родной язык!» Дети и студенты рассказали стихи на хантыйском и мансийском языках.
Открывая встречу, президент Общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова подчеркнула, что ежегодно совместно с Объединенной редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» проводятся творческие конкурсы для школьников и студентов на хантыйском и мансийском языках. «Любовь к традициям, к звукам родного языка, к танцу, к своей малой родине объединяет сердца людей, которые своей увлеченностью, творческой фантазией способны зажечь теплый огонёк в душе каждого из нас. Литературный вечер «Я воспеваю родной язык!» является очень важным для молодых талантливых самобытных авторов, для самых юных чтецов, а им всего по три годика – это первое в их жизни публичное выступление. Эти авторы только в начале творческого пути, и я верю, что впереди их ждёт успех, новые издания, новые читатели», – отметила Людмила Александровна.
Студентка 5 курса Югорского государственного университета Виктория Молданова подарила собравшимся стих на хантыйском языке собственного сочинения о родном языке. Самыми маленькими чтецами стихов на родном языке стали трёхлетние детишки: Александр Данило, Анастасия и Роман Чумбаковы.
Марк Ромбандеев прочёл на мансийском языке стихи великого поэта Ювана Шесталова. Всех порадовал песней из репертуара Медвежьих игрищ слушатель Этноакадемии Артур Данило. Студент технолого- педагогического колледжа Данила Молданов рассказал шуточный рассказ о воинственном охотнике.
Молодая хантыйская учёная Людмила Спирякова рассказала о ярком праздновании на Ямале столетия коми-ненецкого писателя Ивана Истомина, прочла несколько его стихов. А также вспомнила творчество своего преподавателя по родному языку Светланы Кононовой, которой в прошлом году бы исполнилось 60 лет. Людмила прочла стих С.П. Кононовой «Старый дом», который не оставил равнодушным никого из собравшихся.
Гостей творческой встречи переполняло радостными эмоциями, всем хотелось спеть песню, рассказать стих или сказку на родном языке. Так, например, представительница старшего поколения, знаток хантыйского языка Людмила Зубакина рассказала участникам мероприятия обскую сказку рода Гришкиных из деревни Тугияны Белоярского района.
На творческой встрече была проведена викторина «Знаешь ли ты родной язык?» Гостям были предложены слова, написанные на хантыйском и мансийском языках, им лишь требовалось перевести эти слова на русский язык. Участники познавательной викторины отлично справились с этим заданием.
Далее представительница юганских ханты Наталья Ачимова рассказала о творчестве самобытного автора Альбины Ярсомовой и прочла её стихи на сургутском диалекте хантыйского языка.
В завершении литературного вечера «Я воспеваю родной язык!» вице-президент по сохранению родных языков общественной организации «Спасение Югры» Ульяна Данило отметила:
– Языки являются самыми сильными инструментами в сохранении и развитии нашего материального и духовного наследия. То, что вы видели и слышали сегодня – это плоды работы родителей и общественных деятелей. Благодаря родителям, духовным наставникам, сохранившим культурное наследие коренных народов Югры, мы имеем возможность сохранить родной язык.
Все участники литературного вечера «Я воспеваю родной язык!» получили книги на родном языке, а также сладкие презенты. Организаторами проведения мероприятия выступили: Общественная организация «Спасение Югры», Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».