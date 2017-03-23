В Белоярском районе состоялись обучающие семинары «Школа юного фотокорреспондента»

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В рамках совместного Плана мероприятий Департамента общественных и внешних связей и департамента образования и молодёжной политики по участию детей (дошкольников, школьников и студентов образовательных организаций) в медиапроектах средств массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью популяризации изучения родных языков на 2017 год, а также в рамках празднования юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию газеты «Ханты ясанг» и 100-летнему юбилею первого редактора газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григория Дмитриевича Лазарева, Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в лице директора учреждения Раисы Решетниковой, журналистов газеты «Ханты ясанг» Ульяны Данило и Ирины Самсоновой с 9 по 15 марта 2017 года на базе средних общеобразовательных школ посёлков Казым и Полноват Белоярского района в рамках проекта «Юный корреспондент» провели обучающий семинар «Школа юного фотокорреспондента». В семинаре также приняли участие: ответственный секретарь, фотожурналист республиканской газеты «Марий Эл» из города Йошкар-Олы Республики Марий Эл Денис Речкин, преподаватель хантыйского языка средней общеобразовательной школы села Кышик Ханты-Мансийского района Людмила Дубровина, педагог дополнительного образования Русскинской средней общеобразовательной школы-интерната Сургутского района Анжелика Орехова и режиссёр детской обучающей программы «Югорика» ОТРК «Югра» Ирина Чукомина.
Главной целью нашего проекта считаем подготовку журналистских кадров для национальных печатных СМИ.
На Казымской земле…
Утром 10 марта в кабинете родного языка Казымской средней общеобразовательной школы состоялось торжественное открытие семинара-практикума «Школа юного фотокорреспондента». Директор образовательного учреждения М.В. Носаченко поприветствовала участников обучающего семинара, пожелав продуктивной и творческой работы. Участниками семинара стали 16 учащихся 5-8 классов.
Директор Объёдинённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» рассказала об истории и развитии окружных печатных изданий на родных языках, а также презентовала проекты, реализуемые журналистами хантыйской газеты.
Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова представила слайдовую презентацию, рассказывающую об истории проекта «Юный корреспондент». Напомним, данный проект реализуется с сентября месяца 2015 года на базе школ Берёзовского района села Теги и посёлка Сосьвы, а также в школах Белоярского района в посёлках Ванзеват, Полноват и Казым. Результатом нашего сотрудничества на сегодняшний день стали четыре ярких приложения на хантыйском и русском языках, опубликованных на страницах газеты «Ханты ясанг».
Фотожурналист, ответственный секретарь газеты «Марий Эл» Денис Речкин познакомил участников семинара с республиканской марийской газетой «Марий Эл», а также рассказал об изданиях, в том числе и детских, выходящих на марийской и русском языках. Кроме этого, Денис Речкин подробно остановился и на теоретической части, касающийся фотографии, рассказал о роли фотографии в национальных газетах. По его мнению, фотография – это лицо газеты, и потому она должна быть качественной, говорящей и живой.
Педагог Русскинской средней общеобразовательной школы-интерната
Анжелика Орехова поделилась опытом издания двуязычной газеты
«Тром-Аганские звёздочки», которая выпускается воспитанниками и педагогами школы-интерната деревни Русскинская. По словам А.Н. Ореховой, информации накопилось настолько много, что сегодня двуязычная газета «Тром-Аганские звёздочки» переросла в журнал. Школьное издание выходит на базе Сургутского государственного университета с периодичностью один раз в месяц. Юные корреспонденты рассказывают о жизни школы, о традиционных ремёслах, об уникальной культуре обских угров и т.д. Девочки сами пишут стихи, сочиняют сказки и переводят их на хантыйский язык. Немаловажным является и то, что при взаимодействии с университетом у школьников есть перспектива на дальнейшее обучение в данном высшем учебном заведении.
Во второй половине дня участники семинара приступили к практической части. Журналисты газеты «Ханты ясанг» обучали учащихся писать заметки, репортажи и новости сразу на двух языках: русском и хантыйском. По окончании практического занятия каждый ученик зачитал свою работу. Неудивительно, что большая часть заметок была посвящена нашему финно-угорскому другу и коллеге Денису Речкину.
В завершении встречи нами была проведена презентация книги, посвящённой внештатному автору газеты «Ханты ясанг» Светлане Павловне Кононовой (Молдановой) «Рот мувевн восум…» («На родной земле…»). В память о Светлане Павловне Кононовой (Молдановой) вниманию участников семинара и учащимся был представлен слайдовый фотоальбом.
11 марта участники семинара и юные фотожурналисты принимали участие в Дне Оленевода. На протяжении всего дня, юные фотографы под чутким руководством Дениса Речкина пробовали сделать свои лучшие кадры. Захватывающие соревнования оленеводов, традиционные спортивные состязания, ярмарка-продажа национальной одежды, обуви, сувенирной продукции, продуктов питания, и, конечно же, волнительное торжественное награждение победителей оленьих гонок – все это найдёт своё отражение в материалах юных фотокорреспондентов.
По окончании традиционного праздника оленеводов уставшие, но довольные
своей работой юнкоры вместе с остальными участниками семинара собрались в сельской библиотеке для обсуждения сделанных фотоснимков. Денис Речкин провёл мастер-класс по обработке фотографий в программе «Photoshop». В результате мастер-класса дети cмогли самостоятельно подрезать фотографию, cретушировать, скорректировать цвет и т.д.
По завершению мастер-класса были подведены итоги практического семинара «Школа юного фотокорреспондента». Мы, журналисты газеты «Ханты ясанг», а также фотожурналист газеты «Марий Эл» Денис Речкин попрощались с детьми с чувством собственного удовлетворения от выполненной работы. Ведь теперь мы уверены, что из 16 учеников, участников мастер-класса, трое обязательно продолжат фотодело.
Кроме того, в сельской библиотеке для жителей Казыма также была проведена презентации книги «Рот мувемн восум…» («На родной земле…»), посвящённой Светлане Павловне Кононовой (Молдановой). После чего состоялось торжественное награждение победителей и участников окружного детского видеоконкурса на лучшее чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках «На родной земле…».
Гостеприимный Полноватский край
12 марта журналисты газеты «Ханты ясанг» вместе с марийским коллегой Д. И. Речкиным отправились в посёлок Полноват Белоярского района. Здесь у здания сельского Дома культуры «Родник» нас с большим нетерпением ожидали активисты, носители родного языка и культуры хантыйского народа для того, чтобы приступить к первому этапу празднования традиционного хантыйского обряда «Тылащ поры» («Угощение Луны»). Полноватцы в традиционной хантыйской одежде вместе с нами, гостями, обошли три гостеприимных семьи: Яркиных, Хатанзеевых и Поповых. Радушные хозяйки не только вынесли самые вкусные угощения для вечернего обряда «Угощение Луны», но и напоили нас вкусным смородиновым чаем и морсом.
Наша встреча с жителями села Полноват продолжилась в сельском Доме культуры. Здесь хантыйские мастерицы под руководством Людмилы Васильевны Туполевой занимались рукоделием, пели традиционные песни и просто общались в дружной компании.
Здесь мы также рассказали об истории и развитии нашей газеты «Ханты ясанг», поделились новыми проектами и идеями, реализуемыми в нашем учреждении, познакомили с историей проекта «Юный корреспондент», а также провели презентацию книги «Рот мувемн восум…» («На родной земле…»), посвящённой Светлане Павловне Кононовой (Молдановой). Отметим, что С.П. Кононова (Молданова) в прошлом являлась ученицей Полноватской средней общеобразовательной школы.
Наш рабочий день в Полновате завершился традиционным обрядовым праздником обских угров «Тылащ поры» («Обряд угощение Луны»).
Утром следующего дня в актовом зале Полноватской школы состоялось торжественное открытие семинара «Школа юного фотокорреспондента». Участниками первой части семинара стали педагоги и порядка ста учащихся 4-8 классов. Интересно, что практически у каждого из них в руках был фотоаппарат. А это значит, что нас ждали! По традиции семинар открыл директор «Средней общеобразовательной школы им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» Алексей Лузянин.
Директор Объёдинённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Раиса Решетникова поприветствовав участников встречи, также рассказала об истории развитии наших газет, о проектах, реализуемых нами.
Корреспондент хантыйской газеты Ирина Самсонова поделилась историей проекта «Юный корреспондент». Ребята были довольны, когда увидели в слайдовой презентации свои фотографии и творческие работы. Ведь первый этап семинара был проведён в марте месяце прошлого года. Результатом прошлой встречи также было приложение на двух языках, опубликованное в газете «Ханты ясанг».
В продолжение семинара ученица 10 класса Юля Курикова выступила с докладом на историческую тему «Установление советской власти в Берёзовском уезде. Город Берёзов».
Денис Речкин также познакомил участников семинара с республиканскими печатными изданиями и подробно остановился на теоретической части, касающиеся фотографии, и её о роли в национальных газетах. Фотожурналист вызвал неподдельный интерес у школьников, и потому мы тут же приступили к практической части семинара. Тем более что фотоаппараты у детей были наготове. Юнкоры поочередно фотографировали, а затем обсуждали плюсы и минусы сделанной работы.
В перерыве семинара-практикума для нас, гостей села, была организована экскурсия в школьный музей и школьную библиотеку. Здесь юные фотожурналисты в составе 35 человек под руководством Дениса Речкина должны были сделать по три самых лучших кадра. По окончании экскурсии участники семинара были поделены на две группы. Одна группа принялась обрабатывать фотографии в программе «Photoshop», а вторая – писать журналистские заметки на свободную тематику. Здесь, как и в Казымской школе, большинство заметок и репортажей были посвящены именно нашей встрече. Школьники писали о состоявшемся семинаре, выражая искреннее восхищение фотоискусством.
Завершилась наша работа в Полноватской школе презентацией книги «Рот мувемн восум…» («На родной земле…»), посвящённой внештатному автору газеты «Ханты ясанг » Светлане Павловне Кононовой (Молдановой).
Подводя итог такой обширной и плодотворной работы на базе двух школ, хочется заметить, что проект «Юный корреспондент» востребован и имеет место быть. Многие участники семинара-практикума всерьёз задумалась о выборе своей будущей профессии, связанной с журналистикой. А эта ли не главная цель нашей работы? Считаем, что первые шаги к заданной цели нами были достигнуты.
Хочется заметить, что презентация книги «Рот мувемн восум…» («На родной земле…»), посвящённой внештатному корреспонденту газеты «Ханты ясанг» Светланы Павловны Кононовой (Молдановой), состоялась также и в библиотеке города Белоярского.
Ирина Самсонова