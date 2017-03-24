В Югре утвержден план основных мероприятий XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

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В Югре утвержден план основных мероприятий XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

24 марта 2017 года в Ханты-Мансийске под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина на заседании правительства автономного округа утвержден план основных мероприятий юбилейной XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

По словам Геннадия Бухтина, акция должна дать конкретный, зримый и востребованный жителями Югры результат: «Важно объединять людей вокруг созидательных, волнующих каждого тем и вопросов. Один из таких – охрана окружающей среды, экологическое благополучие нашего дома. Акция пройдет в мае-июне этого года, ее девизом станет: «Сохраняя природу, определяем будущее». Это абсолютно верный посыл, особенно с учетом приоритетов проходящего сейчас Года экологии», - подчеркнул он.

Геннадий Бухтин напомнил участникам заседания о том, что в прошлом году акция «Спасти и сохранить» стала организационным трамплином, который позволил запустить маховик добрых экологических дел, объединив свыше 200 тысяч волонтеров и активистов.

«В ходе Экологической вахты их руками были ликвидированы свыше 100 незаконных свалок, высажены десятки тысяч саженцев, облагорожены сотни парков, скверов и мест отдыха горожан. В этом году также должны быть созданы все условия для реализации общественной инициативы, работы площадок «Спасти и сохранить» в интересах Года экологии и Марафона благоустройства», - отметил Геннадий Бухтин.

Руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Пикунов в свою очередь добавил, что в план основных мероприятий проведения юбилейной акции «Спасти и сохранить» вошло 36 мероприятий.

«Традиционно у нас будет проводиться телефестиваль «Спасти и сохранить», ряд конкурсов, которые очень важны для населения и муниципальных предприятий – это лучшее муниципальное образование в сфере охраны окружающей среды. Будут подведены итоги 15-летней деятельности, - прокомментировал Сергей Пикунов, - пройдут очень важные мероприятия: «Чистый лес», «Чистый берег», «Молодежный экологический форум», «Школа Юнеско». Кроме того, состоится углеродная конференция - Россия подписала парижский протокол, и наша территория, в данном случае, является донором по парниковым газам. В конечном итоге мы рассчитываем получить преференции».

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