Традиционный праздник обских угров «Вороний день»

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Традиционный праздник обских угров «Вороний день»
Фото Н. РагимовойФото Н. Рагимовой
Фото Н. Рагимовой

Несколько лет назад получивший статус окружного традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» ежегодно отмечают жители всего округа. Издревле считалось, что именно вороны приносят весну и детей. Жители таёжных деревень в этот день с утра топили печи, наряжались, ходили друг к другу в гости. И дети, и взрослые веселились, радовались приходу весны. В этом году жители города и гости из других территорий округа собрались в Ханты-Мансийске 8 апреля, чтобы отпраздновать Вороний день.

Праздник начался с выступлений творческих фольклорных коллективов. Радует то, что таланты югорской земли на оценку жителям округа представляют все новые и новые номера художественной самодеятельности. На этот раз, кроме местных коллективов, для гостей праздника выступила группа электронного шаманского рока «H-Ural» (Хурал). Это первый ансамбль, который соединил музыку народов тайги, рок и современную электронику. Солист группы Юван Зайцев исполнял песни на хантыйском и мансийском языках.

Уже по традиции на сцену праздника были приглашены родители детишек, появившихся на свет за прошедший год. Директор Департамента культуры округа Надежда Казначеева отметила: «Прилет вороны – это пробуждение природы и приход весны, это праздник наших коренных малочисленных народов Севера, это рождение новых жизней. В прошлый год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре родилось 174 ребенка, это большая радость. Сегодня мы чествуем и поздравляем тех, кто родился на нашей славной югорской земле».

Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова от имени коренных малочисленных народов Севера поздравила всех новорожденных, а также тех, кто принимает активное участие в подготовке и проведении праздников коренных малочисленных народов Севера: «Приятно, что почти во всех муниципальных образованиях округа Вороний день стал всенародным и любимым праздником. Это и прилет вороны, и приход весны, это праздник детства. А дети – это символ счастья, это символ любви, вечности, мира и доброты! С праздником всех вас, дорогие земляки!» Свидетельства «Рожденные в Югре» и памятные подарки были вручены родителям Варвары Бруснициной, Захара Бирюшина, Марии Горбуновой, Георгия Иванова, Максима Кравченко, Юлии Решетниковой, Арсения Собянина, Анны Сондыковой, Евы-Екатерины Такбиршиной, Елизаветы Тургачевой, Дарьи Тырлиной, Амелии Шехиревой.

Во время празднования Вороньего дня для всех желающих уже традиционно проводится конкурс-дефиле «На лучший костюм вороны». В нём приняли участие более 10 человек из г. Ханты-Мансийска, Октябрьского и Сургутского районов. Членам жюри было сложно выбрать победителя, поскольку все костюмы были по-своему оригинальны. Самая маленькая конкурсантка – ученица 1 класса школы №1 г. Ханты-Мансийска Таня Перевалова – стала победительницей в этом конкурсе. Второе место заняли сотрудники Приобского Дома культуры Октябрьского района Венера Савина и Анна Батуева. Обладателем третьего места стал творческий коллектив сельского поселения Угут Сургутского района «Питяр юх» (Рябинка) – Ольга Харлова, Екатерина Спиридонова, Альбина Ярсомова.

В этот день гости праздника могли познакомиться с процессом изготовления поделок коренных малочисленных народов Севера у мастеров декоративно-прикладного искусства, которые съехались из разных уголков нашего округа. Сотрудники Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» с детьми изготавливали гнёзда из соломы и тоненьких веточек, считалось, что чем больше будет изготовлено гнёзд, тем добрее будет ворона. Также в течение всего дня дети состязались в конкурсах на силу и ловкость. Для всех желающих работал чум, где можно было испробовать традиционные блюда хантыйской кухни.

Надежда Рагимова

 

 

Фото Н. РагимовойФото Н. Рагимовой
Фото Н. Рагимовой
Фото Н. РагимовойФото Н. Рагимовой
Фото Н. Рагимовой

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