Традиционный праздник обских угров «Вороний день»

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Несколько лет назад получивший статус окружного традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» ежегодно отмечают жители всего округа. Издревле считалось, что именно вороны приносят весну и детей. Жители таёжных деревень в этот день с утра топили печи, наряжались, ходили друг к другу в гости. И дети, и взрослые веселились, радовались приходу весны. В этом году жители города и гости из других территорий округа собрались в Ханты-Мансийске 8 апреля, чтобы отпраздновать Вороний день.
Праздник начался с выступлений творческих фольклорных коллективов. Радует то, что таланты югорской земли на оценку жителям округа представляют все новые и новые номера художественной самодеятельности. На этот раз, кроме местных коллективов, для гостей праздника выступила группа электронного шаманского рока «H-Ural» (Хурал). Это первый ансамбль, который соединил музыку народов тайги, рок и современную электронику. Солист группы Юван Зайцев исполнял песни на хантыйском и мансийском языках.
Уже по традиции на сцену праздника были приглашены родители детишек, появившихся на свет за прошедший год. Директор Департамента культуры округа Надежда Казначеева отметила: «Прилет вороны – это пробуждение природы и приход весны, это праздник наших коренных малочисленных народов Севера, это рождение новых жизней. В прошлый год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре родилось 174 ребенка, это большая радость. Сегодня мы чествуем и поздравляем тех, кто родился на нашей славной югорской земле».
Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова от имени коренных малочисленных народов Севера поздравила всех новорожденных, а также тех, кто принимает активное участие в подготовке и проведении праздников коренных малочисленных народов Севера: «Приятно, что почти во всех муниципальных образованиях округа Вороний день стал всенародным и любимым праздником. Это и прилет вороны, и приход весны, это праздник детства. А дети – это символ счастья, это символ любви, вечности, мира и доброты! С праздником всех вас, дорогие земляки!» Свидетельства «Рожденные в Югре» и памятные подарки были вручены родителям Варвары Бруснициной, Захара Бирюшина, Марии Горбуновой, Георгия Иванова, Максима Кравченко, Юлии Решетниковой, Арсения Собянина, Анны Сондыковой, Евы-Екатерины Такбиршиной, Елизаветы Тургачевой, Дарьи Тырлиной, Амелии Шехиревой.
Во время празднования Вороньего дня для всех желающих уже традиционно проводится конкурс-дефиле «На лучший костюм вороны». В нём приняли участие более 10 человек из г. Ханты-Мансийска, Октябрьского и Сургутского районов. Членам жюри было сложно выбрать победителя, поскольку все костюмы были по-своему оригинальны. Самая маленькая конкурсантка – ученица 1 класса школы №1 г. Ханты-Мансийска Таня Перевалова – стала победительницей в этом конкурсе. Второе место заняли сотрудники Приобского Дома культуры Октябрьского района Венера Савина и Анна Батуева. Обладателем третьего места стал творческий коллектив сельского поселения Угут Сургутского района «Питяр юх» (Рябинка) – Ольга Харлова, Екатерина Спиридонова, Альбина Ярсомова.
В этот день гости праздника могли познакомиться с процессом изготовления поделок коренных малочисленных народов Севера у мастеров декоративно-прикладного искусства, которые съехались из разных уголков нашего округа. Сотрудники Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» с детьми изготавливали гнёзда из соломы и тоненьких веточек, считалось, что чем больше будет изготовлено гнёзд, тем добрее будет ворона. Также в течение всего дня дети состязались в конкурсах на силу и ловкость. Для всех желающих работал чум, где можно было испробовать традиционные блюда хантыйской кухни.
Надежда Рагимова