«Лудорвай» приглашает финно-угорских мультипликаторов

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19-20 мая в г. Ижевске, на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» состоится Международный финно-угорский фестиваль мультипликации. К участию в фестивале приглашаются авторы, творческие группы, общественные организации, представляющие культуру финно-угорских народов и находящиеся на территории Российской Федерации, Эстонии, Финляндии и Венгрии.
От каждого автора или группы принимается не более трёх работ, созданных в период с 2010 по 2017 год. Основные номинации фестиваля: лучший фильм для детей, лучший фильм в прикладной анимации (музыкальные клипы, социальная реклама, обучающие фильмы), лучший авторский фильм, лучший студийный фильм, лучший фильм на языке коренных финно-угорских народов. Участники могут присылать фильмы, сделанные как на русском языке, так и на финно-угорских языках.
Срок приёма работ – до конца апреля.
Организаторы обеспечивают питание авторов-участников фестиваля и местный трансфер. Проживание и командировочные расходы – за счёт направляющей стороны.
В рамках фестиваля будут проходить мастер-классы эстонских и удмуртских мультипликаторов.
Международный финно-угорский фестиваль мультипликации направлен на поддержку и популяризацию современной культуры финно-угорских народов.
Учредители фестиваля: Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики. Организаторы: БУК Удмуртской Республики «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Эстонский национальный музей, ГБУ Республики Коми «Национальный музей Республики Коми», филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Информационный центр «Финноугория»