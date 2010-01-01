«Лудорвай» приглашает финно-угорских мультипликаторов

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«Лудорвай» приглашает финно-угорских мультипликаторов

19-20 мая в г. Ижевске, на территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» состоится Международный финно-угорский фестиваль мультипликации. К участию в фестивале приглашаются авторы, творческие группы, общественные организации, представляющие культуру финно-угорских народов и находящиеся на территории Российской Федерации, Эстонии, Финляндии и Венгрии.

От каждого автора или группы принимается не более трёх работ, созданных в период с 2010 по 2017 год. Основные номинации фестиваля: лучший фильм для детей, лучший фильм в прикладной анимации (музыкальные клипы, социальная реклама, обучающие фильмы), лучший авторский фильм, лучший студийный фильм, лучший фильм на языке коренных финно-угорских народов. Участники могут присылать фильмы, сделанные как на русском языке, так и на финно-угорских языках.

Срок приёма работ – до конца апреля.

Организаторы обеспечивают питание авторов-участников фестиваля и местный трансфер. Проживание и командировочные расходы – за счёт направляющей стороны.

В рамках фестиваля будут проходить мастер-классы эстонских и удмуртских мультипликаторов.

Международный финно-угорский фестиваль мультипликации направлен на поддержку и популяризацию современной культуры финно-угорских народов.

Учредители фестиваля: Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики. Организаторы: БУК Удмуртской Республики «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Эстонский национальный музей, ГБУ Республики Коми «Национальный музей Республики Коми», филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

Информационный центр «Финноугория»

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