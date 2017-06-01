В Югре увеличено финансирование госпрограммы развития здравоохранения

- Русский
В ходе заседания правительства округа, прошедшего под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина, внесены изменения в ряд государственных программ. Среди них программа развития здравоохранения Югры.
Как отметил Геннадий Бухтин, с учетом Года здоровья этому направлению уделяется повышенное внимание. Это хорошо иллюстрируют сегодняшние изменения, согласно которым предполагается существенно нарастить объем финансовых вложений в программу на текущий год. Так, сумма вырастет с 71,7 до 75,6 миллиардов рублей.
Прибавку получат сразу несколько мероприятий, связанных с развитием первичной медика-санитарной помощи, профилактикой инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза и гепатитов. Значительная часть средств будет направлена на обеспечение реализации майских Указов Президента в части индексации заработной платы медицинских работников. Кроме того, будет увеличен объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.
«Таким образом, обновленная программа нацелена на то, чтобы наши врачи и медицинские работники получали достойное вознаграждение за свой труд, были хорошо оснащены и подготовлены, а югорчане, в свою очередь, оставались здоровыми и надежно защищенными от самых опасных болезней», - сказал первый заместитель губернатора.
«Этими изменениями увеличиваются объемы денежных средств, направленных на профилактические программы, расходы бюджета на оказание авиационных услуг. Значительные средства – более 2,5 млрд рублей – предусмотрены в качестве трансферта в бюджет Территориального фонда ОМС. Эти средства пойдут на увеличение заработной платы медицинских работников в этом году, на выполнение Указов Президента», - дополнил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.