Начался прием заявок от кандидатов на участие в отборе на должности директоров департаментов социального развития, образования и молодежной политики Югры

- Русский
Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики округа объявил прием документов от кандидатов на должность директоров департаментов социального развития, образования и молодежной политики Югры.
Прием будет осуществляться в рабочие дни с 29 мая по 13 июня 2017 года (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней): с 29 мая по 12 июня 2017 года (включительно) с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 13 июня 2017 года – с 9.00 до 12.00.
Отметим, в этом году в процедуру отбора кандидатов на руководящие должности органов исполнительной власти внесены некоторые изменения. Основой будет являться оценка профессиональных качеств и квалификации кандидатов. Для этого будут использованы специально разработанные профили должностей.
Кандидатам предстоит пройти несколько ступеней отбора:
- проверку соответствия формальным квалификационным требованиям (уровень образования, стаж работы);
- тестирование на предмет управленческих качеств;
- общественную и экспертную оценку с участием профессиональных сообществ и общественности.
Информация о порядке проведения отбора, перечне документов, необходимых для участия в отборе, а также место и время приема документов размещены на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Заявки кандидатов с приложением необходимого перечня документов необходимо направлять по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.31, каб.104.
Контактные лица:
1) Петрова Оксана Ивановна – начальник отдела профессионального развития кадрового состава и резерва Депгосслужбы Югры, тел. (3467) 32-31-40, e-mail: PetrovaOI@admhmao.ru
2) Слинкина Ирина Александровна – заместитель начальника отдела профессионального развития кадрового состава и резерва Депгосслужбы Югры, тел. (3467) 32-31-46, e-mail: SlinkinaIA@admhmao.ru.
Следующим этапом станет проверка документов кандидатов и достоверности указанных в них сведений, оценка соответствия кандидатов базовым квалификационным требованиям (по уровню образования и стажу работы). Он продлится до 14 июня 2017 года.