Югорчане увековечат память учёного-финно-угроведа Евдокии Ромбандеевой

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На заседании правительства автономного округа, прошедшего под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина, принято решение о создании комиссии по увековечению памяти учёного-финно-угроведа Евдокии Ромбандеевой.
«Вчера наша страна отметила День филолога, профессиональный праздник тех, кто посвятил себя сохранению и развитию родного языка, укреплению культурных и духовных основ своей нации. Среди языковедов Югры много достойных, известных фамилий. Особое место среди них занимает Евдокия Ивановна Ромбандеева, проделавшая огромную работу по изучению мансийского языка, стоявшая у истоков первого мансийско-русского и русско-мансийского словаря, внесшая огромный вклад в развитие культуры коренных малочисленных народов Севера. Евдокия Ивановна прожила долгую и насыщенную жизнь, она ушла от нас в январе этого года», - сказал Геннадий Бухтин.
До 1 июля члены комиссии подготовят свои предложения по увековечению памяти учёного. Они будут выработаны с участием общественности, работников культуры, специалистов по языку. «Надеюсь, что членам комиссии удастся подобрать форму, которая будет отвечать величине личности Евдокии Ивановны, позволит продолжить ее дело, станет ориентиром для нового поколения лингвистов Югры. Это работа может быть организована с подключением всех возможных ресурсов, в том числе реализуемого сейчас проекта «Многовековая Югра»», - акцентировал внимание первый заместитель губернатора округа.