Югра присоединится к Всероссийскому олимпийскому дню

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Каждый год в середине лета по всей стране проходит уникальный праздник спорта - Всероссийский Олимпийский День. В этом году он состоится 24 июня и будет посвящен следующим Олимпийским Зимним Играм, которые пройдут в феврале 2018 года в Корее.
Присоединится к празднику и Югра. В этот день каждый югорчанин сможет принять участие в соревнованиях и мастер-классах, автограф-сессиях и встречах со знаменитыми спортсменами, пообщаться с ними лично и почувствовать себя частью всемирного олимпийского движения.
Центральной площадкой празднования Олимпийского дня в Югре станет стадион «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва» Ханты-Мансийска (ул. Студенческая, 31). В 11:00 часов здесь начнутся соревнования по пионерболу, стритболу, кроссфиту, шаффлборду и дартсу. Также можно будет опробовать свои силы в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В муниципальных образованиях помимо состязаний участников ждут развлекательные конкурсы, викторины и игровые программы. Так, в Сургуте запланированы конкурсы спортивных газет и рисунков на асфальте, семейные веселые старты, зарядка с чемпионом, флэш-моб и другое.
Отметим, что любители спорта могут принять участие в интернет-конкурсе «Флагман Олимпийской страны», по итогам которого будет определён самый активный региональный олимпийский совет. Для этого нужно зарегистрироваться на интернет-ресурсе www.Олимпийскаястрана.рф, разместив своё фото с дипломом в месте проведения Олимпийского Дня. Среди зарегистрированных участников победившего субъекта РФ будет разыграна путевка в Пхенчан, что даст возможность вместе с Олимпийской Командой России увидеть Игры своими глазами и поддержать наших спортсменов. Регистрация участников будет открыта с 24 июня по 10 июля 2017 года.
Физкультурно-массовые мероприятия проводятся под эгидой Олимпийского комитета России и Олимпийского совета Югры.