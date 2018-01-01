В Югре установлены основные показатели прогноза социально-экономического развития региона на трехлетний период

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На заседании правительства Югры, которое состоялось под председательством губернатора Натальи Комаровой, принят ключевой документ среднесрочного планирования, где установлены основные показатели прогноза социально-экономического развития региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
По словам Натальи Комаровой, прогноз составлен в двух вариантах – базовом и целевом, при этом за основу взят базовый вариант.
«Он исходит из взвешенных, острожных параметров роста, что, в свою очередь, обеспечивает больший запас прочности при резких изменениях внешней конъюнктуры. В то же время в резерве остается целевой вариант, предполагающий более интенсивное развитие, на который можно перейти при благоприятных условиях», - подчеркнула губернатор.
Прогноз основывается на текущей динамике развития макроэкономической ситуации, информации, полученной от предприятий реального сектора экономки, приоритетах, установленных в Стратегии-2030, а также в декабрьском послании Президента России.
«В трехлетний период, в соответствии с прогнозом, заработная плата югорчан увеличится на 23%, среднедушевые денежные доходы населения и размер дохода пенсионеров вырастут на 14%. Кроме того, на 1 квадратный метр повысится обеспеченность населения площадью жилых помещений», - прокомментировал документ директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров.